Meet the fund manager | Jan Avonts, gestionnaire de LS Value Equity European small & midcap

Nous avons lancé le fonds le 7 mars dernier et depuis lors, nous avons obtenu un rendement de 4%.

Nous privilégions les entreprises qui fournissent des produits ou des services à haute valeur ajoutée et qui affichent des perspectives de croissance intéressantes et compréhensibles. Nous souhaitons investir dans des sociétés qui ont une vision claire à long terme, ce qui va souvent de pair avec un actionnariat stable et solide au niveau du management ou du Conseil d’administration.