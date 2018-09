Meet the fund manager | Richard Clode, gestionnaire de fonds chez Janus Henderson

Quand on pense technologie, on songe immédiatement aux actions FAANG. Qu’en pensez-vous?

Même si c’est un acronyme amusant, ces entreprises ne sont pas comparables. Amazon et Netflix se situent dans une phase précoce de leur développement et disposent toutes deux de capacités de "disruption", mais leur valorisation est différente. Sur la base de ce dernier critère, nous détenons des parts d’Amazon mais pas de Netflix. Google (Alphabet) a été longtemps une de nos principales positions, car elle combine forte croissance et valorisation raisonnable.

Il n’est pas difficile d’identifier de la croissance dans les actions technologiques, mais il est bien plus difficile d’être convaincu de leur avantage concurrentiel dans la durée. C’est à ce critère que nous accordons le plus d’attention. À l’inverse, certaines entreprises technologiques sont cannibalisées. Par conséquent, les entreprises technologiques les plus chères pourraient se retrouver à terme parmi les meilleur marché, et inversement.