Meet the fund manager | Werner Wuyts, gestionnaire de fonds chez Dierickx Leys

Que vous devez investir de manière cohérente. Même si les nouvelles que vous recevez quotidiennement peuvent parfois paraître fracassantes, elles n’auront peut-être que peu d’impact sur les résultats d’une entreprise à moyen terme et, par conséquent, sur les cours à long terme. Je préfère me focaliser sur les qualités intrinsèques des entreprises. Les facteurs externes sont par ailleurs identiques pour tout le monde.

Une de mes devises, c’est qu’il faut traiter les autres comme on aimerait être traité. J’applique ce principe lorsque je gère l’argent des clients. C’est d’autant plus évident quand vous investissez vous-même dans votre fonds.

Un investissement dans Innogenetics, bien que j’en sois sorti sans perte financière. Mais je me suis laissé entraîner par l’enthousiasme ambiant autour de l’action et j’ai oublié quelques principes fondamentaux, comme la qualité du produit et du management, la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie et la concurrence. En fait, de nombreux paramètres étaient assez incertains, pour ne pas dire totalement négatifs.