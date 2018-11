Miser sur l'innovation avec des fonds d'actions européennes

Leadership européen

Un autre domaine est la modélisation informatique de produits industriels complexes , afin d’optimiser le processus de production avant de commencer à construire le modèle, ce qui permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour amener un produit sur le marché. " Dans ce cas, le digital n’est plus une copie d’un modèle physique, mais le modèle digital est l’original sur la base duquel la chaîne de production sera construite. Dans ce domaine, l’Europe dispose d’un vrai leadership au niveau mondial avec Dassault Systèmes , avec un marché potentiel qui reste significatif ". Et il souligne que des groupes tels que SAP ou Siemens figurent également parmi les leaders dans le domaine des logiciels industriels.

Au-delà de la technologie

Pour Geoffroy Goenen, l’innovation ne passe toutefois pas nécessairement par la technologie. " Ce secteur représente typiquement entre 15 et 20% de notre allocation sectorielle. Notre interprétation est beaucoup plus large, et couvre un grand nombre de secteurs d’activité. Une partie importante de l’innovation se traduit au niveau organisationnel, ce qui constitue aujourd’hui une nécessité pour de nombreux acteurs qui font face à une concurrence accrue en provenance du digital ".

Geoffroy Goenen souligne que sa stratégie sera typiquement assez diversifiée, sur des secteurs tels que l’industrie, la consommation, la technologie ou la chimie spécialisée. " Nous avons dans le portefeuille une soixantaine de valeurs, avec un poids maximal de 3,5% pour une position, ce qui permet de ne pas prendre de gros paris sur un dossier. Par contre, il existe de nombreux secteurs où il ne sera pas possible de trouver des sociétés disposant d’un avantage compétitif, comme par exemple dans les utilities, les télécoms ou la finance. Les entreprises innovantes doivent maîtriser leur destin et ne pas être soumises à des facteurs externes trop importants. "

Biais croissance

Candriam Equities L Europe Innovation fera la part belle aux moyennes capitalisations (2 à 10 milliards d’euros), qui représentent environ un tiers des actifs sous gestion. "Nous croyons profondément dans le fait d’investir dans des actions de croissance, un style qui devrait continuer à dégager une performance supérieure aux stratégies value durant les prochaines années." Et de souligner que les stratégies value ne parviennent généralement à dégager une performance attractive que dans les phases de boom économique, ce qui est loin d’être le chemin pris par l’économie européenne. "Nous n’hésiterons pas à payer plus cher que la valorisation du marché, si les attentes au niveau des flux de trésorerie restent soutenues. Nous avons également chaque année une ou deux de nos positions qui font l’objet d’une acquisition."