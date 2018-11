"Nos actions doivent pouvoir résister à Amazon"

Ces dernières années, AllianzGI a connu le succès avec ses fonds d’actions européennes. Même cette année, les fonds sont restés dans le vert. "N’achetez jamais une action uniquement parce qu’elle n’est pas chère", conseille le gestionnaire Marcus Morris-Eyton.

Acheter une action au bon moment est une chose, la revendre au bon moment en est une autre. Par exemple, il y a quelques mois, le producteur français de briquets et de rasoirs jetables BIC a disparu du fonds Allianz Europe Equity Growth. La raison: le risque de "disruption". "Nos actions doivent résister à l’épreuve d’Amazon, explique le gestionnaire britannique Marcus Morris-Eyton. Pendant des années, BIC a formé avec Gillette un duopole sur le marché américain des rasoirs jetables. Dollar Shave Club a mis au tapis cet oligopole grâce à un concept très simple: les Américains peuvent s’abonner à la fourniture régulière de lames de rasoir, et la formule connaît un énorme succès. Au départ, ce concept n’existait que pour les grossistes (B2B), jusqu’à ce que Dollar Shave Club décide d’ouvrir le concept au B2C (Business to Consumer), ce qui a totalement changé la donne pour BIC." La division briquets est menacée elle aussi. "On voit de plus en plus de cigarettes au ‘tabac chauffé’ qui ne doivent plus être allumées."

Marcus Morris-Eyton souligne que ce type de menace n’est pas mentionné dans les rapports des analystes traditionnels. "Nous essayons d’avoir une longueur d’avance en termes d’information, grâce à nos nombreux contacts. En discutant avec les exploitants de magasins à Tokyo, nous avons par exemple appris que les ventes de briquets régressaient." L’équipe dont Marcus Morris-Eyton fait partie visite chaque année environ 1.000 entreprises. "Une visite d’usine et une discussion avec le directeur local sont beaucoup plus intéressantes qu’un Investor Day."

AlllianzGI essaie dans la mesure du possible de limiter le nombre de transactions au sein du fonds. "Le plus difficile pour un gestionnaire est de ne rien changer, mais c’est peut-être aussi le plus important. Nous ne réalisons que quelques transactions d’achat ou de vente par an", poursuit Marcus Morris-Eyton, qui rend compte au gestionnaire principal, Thorsten Winkelmann.

Dans sa recherche d’actions intéressantes, le gestionnaire ne se laisse pas influencer par les valorisations. "Nous ne sommes pas obsédés par le modèle courant appelé DCF ou ‘discounted cash flows’ (flux de trésorerie actualisés, NLDR). Pas plus que nous sommes intéressés par le ratio cours/bénéfice sur la base des résultats estimés des 12 mois à venir. Il n’y a aucun problème à payer le prix pour une action si la société a un avenir prometteur et si vous êtes convaincu de son avantage concurrentiel à long terme. Notre portefeuille comprend de nombreuses actions florissantes que nous avons achetées à 30 ou 40 fois le bénéfice. Pour les investisseurs axés sur le long terme, la qualité du management, le seuil d’accès pour les concurrents, etc. sont bien plus importants qu’un ratio d’évaluation. Ce n’est pas une bonne idée d’acheter une action uniquement parce qu’elle est bon marché."

Oui pour InBev, non pour Melexis

Selon ses propres dires, Marcus Morris-Eyton préfère éviter les actions totalement dépendantes de facteurs macroéconomiques. "Si vous achetez des actions d’une société de services aux collectivités, vous dépendez des décisions des politiciens. Si vous investissez dans une entreprise de matières premières, le rendement sera influencé par les décisions de l’OPEP (le cartel du pétrole, NDLR). C’est précisément ce que nous voulons éviter." Par ailleurs, le fonds ne comprend aucune banque. "Je n’exclus pas qu’à l’avenir les banques puissent redevenir intéressantes, mais les perspectives du secteur doivent d’abord structurellement évoluer."

Fonds de plusieurs milliards Allianz Europe Equity Growth a été créé en 2003. En 2015, le fonds est passé en mode 'soft close'. Autrement dit, seuls les investisseurs existants peuvent éventuellement effectuer des versements supplémentaires.

La décision de devenir un fonds soft close a été prise lorsque le cap des 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion a été atteint.

Les nouveaux investisseurs peuvent se tourner vers le fonds sœur Allianz Europa Equity Growth Select, qui gère entre-temps 5,4 milliards d'euros.

AllianzGI se targue que les rendements à long terme du fonds ouvert et du fonds fermé sont comparables.

AB InBev est la seule action belge du fonds. "Nous apprécions le management ainsi que les fortes positions de marché du groupe dans des régions comme l’Afrique." Marcus Morris-Eyton nous confie qu’il a hésité à investir dans Melexis. "C’est une magnifique entreprise et elle est moins cyclique grâce à la sous-traitance de la production à X-Fab". Mais pour le gestionnaire, la structure de gouvernance pose problème: Melexis et X-Fab ont les mêmes actionnaires principaux, la première étant dirigée par Françoise Chombar, la seconde par son mari Rudi De Winter.

Dans le secteur des semi-conducteurs, Marcus Morris-Eyton a jeté cette année son dévolu sur la société suisse VAT Group, le leader mondial des vannes à vide. "C’est le genre d’entreprise que nous aimons avoir en portefeuille. Elle est à peu près huit fois plus grande que le numéro deux du secteur. Ces derniers mois, l’action a suivi la tendance du secteur des semi-conducteurs. Résultat: elle est devenue beaucoup moins chère."

On trouve également assez bien de technologie dans les fonds d’actions d’AllianzGI. Selon les dernières informations disponibles sur Morningstar, la principale ligne du fonds amiral Allianz Europe Equity Growth serait le géant allemand des logiciels SAP (5,6%), suivi par le groupe informatique espagnol Amadeus (3,4%). Auparavant, AllianzGI appliquait une règle interne qui limitait l’investissement dans un secteur à 15% du portefeuille. Dans le prospectus, aucun seuil n’est cependant mentionné. "Nous avons laissé tomber cette règle interne, et pour l’instant, le portefeuille est investi à hauteur de 18% dans le secteur technologique. Il y a tellement d’éléments qui entrent en jeu dans la technologie qu’on peut difficilement la catégoriser de secteur en soi."