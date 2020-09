"Notre but n'est pas d'être populaires auprès des CEO"

Anne-Sophie d’Andlau et Catherine Berjal sont les cofondatrices et gestionnaires de la maison de fonds CIAM, à l’origine de la lettre incendiaire adressée au fabricant belge de couches Ontex.

"Notre connaissance des entreprises dans lesquelles nous investissons est probablement meilleure que celle de nombreux autres gestionnaires de fonds. Nous cherchons toujours à dialoguer avec la direction, et si ce n’est pas possible, nous nous retroussons les manches." Ce sont les mots de Catherine Berjal et Anne-Sophie d’Andlau, gestionnaires de fonds militants, à l’origine de la lettre adressée au fabricant belge de couches Ontex.

Le 23 juillet 2020, Ontex reçoit une lettre incendiaire du gestionnaire d’actifs français CIAM, qui détient une participation de 3,5% dans la société belge de produits d’hygiène. La lettre ne laisse rien à l’imagination. "Nous sommes préoccupés par la sous-performance financière, le manque d’orientation stratégique et la composition du conseil d’administration. Nous avions espéré qu’avec la nomination d’un nouveau président (Hans Van Bylen, ex-Henkel), il y aurait un changement, mais nous ne voyons guère de signes indiquant qu’Ontex prend au sérieux la tâche de créer de la valeur", lit-on. CIAM donnera à la direction jusqu’au 30 juillet pour présenter un plan clair de création de valeur. "Si la direction ne le fait pas, le conseil d’administration doit demander des comptes à la direction et prendre des mesures", dit-il. Une semaine plus tard, Ontex licencie son directeur général, Charles Bouaziz.

Fonds Interview avec les gestionnaires à l’origine du courrier incendiaire à Ontex: "Notre objectif n’est pas d’être populaires auprès des patrons"

Les fonds favoris de Steven De Punt

Obligations vertes: plus un marché de niche pour longtemps Le supplément Fonds, ce mercredi 23/09, gratuit avec L'Echo.

Derrière le gestionnaire d’actifs français CIAM se trouvent deux dames parisiennes qui ont créé la maison de fonds en 2010. "Nous nous connaissons depuis 17 ans. En 2010, après une longue expérience de gestion, nous étions à un tournant de notre vie professionnelle. Nous avons choisi d’unir nos forces, ce dont nous parlions depuis un certain temps", explique Catherine Berjal. Les femmes partagent aussi la même devise dans la vie: "N’ayez pas peur de prendre des risques et n’abandonnez jamais."

Cette vision de la vie s’exprime également dans la manière dont elles gèrent leurs fonds. "Nous investissons dans des actions européennes à fort potentiel, qui peuvent être soumises à des événements tels que des rachats, des retraits de la cote, des scissions, des ventes d’actifs, etc. Nous investissons avec un fort engagement militant pour réaliser le potentiel de hausse", déclare Anne-Sophie d’Andlau. Dans le passé, des entreprises telles qu’Eurodisney, SFR et Ahold Delhaize ont déjà dû baisser la tête. Aujourd’hui, CIAM investit entre autres dans deux entreprises belges: Ontex et Telenet.

Pourquoi avez-vous investi en Ontex?

Catherine Berjal: "Nous souhaitons investir dans des sociétés présentant des positions concurrentielles fortes, comme c’est le cas pour Telenet et Ontex, avec une valorisation attractive. Nous sommes actionnaires de ces deux sociétés depuis plus de deux ans, et leur potentiel de hausse est très important."

Vous avez beaucoup bougé chez Ontex ces derniers mois. Fin juillet, le CEO a démissionné. Est-ce suffisant pour vous?

Anne-Sophie d’Andlau: "Nous sommes confiantes dans le fait que c’est une première étape vers une évolution de la gouvernance, préliminaire à des changements opérationnels, voire à la mise en place d’une revue stratégique. Un plan stratégique clair, avec des objectifs chiffrés, est nécessaire."

Le départ du CEO a été bien accueilli par les analystes. Comment se sent-on lorsqu’on obtient la reconnaissance de ses actions?

Berjal: "Il serait malhonnête de dire que ce n’est pas agréable. Attention, nous parlons bien ici d’être comprises dans nos actions, et non de se réjouir du départ d’une personne en particulier. Nos positions sont basées sur des arguments rationnels et ne visent pas les hommes."

En raison de votre militantisme, vous n’êtes pas toujours populaires auprès des dirigeants d’entreprises. Comment faire face à cette situation?

d’Andlau: "Notre objectif n’est pas d’être populaires auprès de la direction des entreprises. Mais de pouvoir avoir un dialogue engagé avec elle. Lorsque ce n’est pas le cas, et encore une fois, c’est rare, nous retroussons nos manches et allons chercher le soutien d’autres actionnaires. Nous utilisons également nos droits d’actionnaire (minoritaire), notamment lors des assemblées générales."

«Le management pense souvent que la société lui appartient, alors qu’elle appartient aux actionnaires.» Catherine Berjal CIAM AM

Trouvez-vous suffisamment d’audience chez Telenet?

Berjal: "Dans le cadre de ses principes d’investissement, CIAM accorde une grande importance aux meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise et à la transparence. C’est pourquoi nous avons confirmé, en novembre 2019, notre soutien à la campagne de Lucerne Capital Management, visant à améliorer les politiques de gouvernance chez Telenet (la relation entre Telenet et son principal actionnaire Liberty Global, qui détient 56,4% de Telenet, est une véritable épine dans le pied de Lucerne, NDLR). Nous avons également approuvé leur demande de nommer un spécialiste indépendant de la gouvernance."

Vous avez également demandé le versement d’un dividende spécial, car Telenet ne distribue aux actionnaires que 53% de son cash-flow libre ajusté. Qu’en est-il ressorti?

Berjal: "En février 2020, CIAM a demandé à la société de verser un dividende spécial de 970 millions d’euros avant son assemblée générale d’avril, demande qui n’a pas abouti du fait de la pandémie."

Il y a quelques années, vous avez également investi dans Ahold Delhaize. Quelle était votre principale préoccupation?

d’Andlau: "Ahold-Delhaize avait une structure juridique qui agissait comme une pilule empoisonnée. Le conseil d’administration pouvait émettre des actions privilégiées en cas d’OPA hostile. CIAM a fait valoir que l’existence d’un tel dispositif n’était pas dans l’intérêt des actionnaires et allait à l’encontre d’une gouvernance équilibrée. Le conseil d’administration d’Ahold Delhaize a finalement accepté d’ajouter une clause importante à l’accord."

Comment sélectionnez-vous les entreprises dans lesquelles vous investissez, et comment savez-vous si vous réussirez à débloquer la valeur cachée pour les actionnaires?

Berjal: "CIAM possède des bases de données propriétaires qui nous permettent de sélectionner certains titres sur lesquels un événement corporate pourrait se matérialiser et dont le potentiel de hausse est très important."

Quelle est la portée régionale et dans quelle mesure est-il facile d’enquêter à distance sur une entreprise?

d’Andlau: "Nous nous concentrons sur l’Europe de l’Ouest. Nous disposons de bases de données, d’analyses financières, de contacts locaux (banquiers, experts, etc.) qui nous conseillent… Toute information publique est disponible par essence, il suffit d’y passer du temps et d’utiliser les outils appropriés."

Pour les gestionnaires de fonds traditionnels, les visites d’entreprises et un bon contact avec la direction sont essentiels pour obtenir des informations suffisantes sur l’entreprise. Est-ce également le cas pour vous?

d’Andlau: "Les informations données par les sociétés sont publiques. Échanger avec les sociétés n’est donc pas crucial. Cependant, notre but de départ est toujours de créer la relation et d’engager le dialogue avec les dirigeants et les conseils d’administration. En de rares occasions, ce n’est pas possible: certaines sociétés ne souhaitent pas échanger, car elles n’aiment pas la contradiction. Notre stratégie nous oblige à avoir une connaissance fine du fonctionnement des entreprises choisies, des secteurs dans lesquels elles se trouvent et de la gouvernance associée. Notre niveau de connaissance est probablement plus profond que celui de la plupart des autres gérants."

«Certaines sociétés n’aiment pas la contradiction.» Anne-Sophie d’Andlau CIAM AM

Quels sont les facteurs de succès de votre stratégie?

Berjal: "Notre premier facteur de succès, c’est notre forte volonté d’agir. Au-delà des outils précités, nos points forts sont notre réseau d’experts (banquiers, avocats, etc.), notre modèle d’analyse de données propriétaire et nos accès aux réseaux d’influence."

Quel a été votre plus grand succès d’investissement dans les entreprises ces dernières années?

Berjal: "Nous avons eu de nombreux succès au cours des dernières années, mais SFR-Altice a sans doute été le plus emblématique (CIAM a ouvert une procédure judiciaire contre la société de télécommunications SFR et son principal actionnaire Altice pour abus de biens sociaux, NDLR). La Harvard Business School en a d’ailleurs fait un cas enseigné en MBA cette année."

Quelle a été votre plus grande déception ces dernières années?

d’Andlau: "À ce jour, nous sommes choquées par la fermeture du management de SCOR face à nos demandes légitimes concernant la gouvernance (le poste de PDG et de président du conseil d’administration est occupé par la même personne depuis 18 ans et, selon CIAM, cela conduit à un abus de pouvoir sous la forme notamment d’une rémunération excessive, à laquelle plusieurs actionnaires se sont déjà opposés, NDLR). La séparation des pouvoirs est une nécessité et a même été demandée par l’ACPR (le régulateur français des assureurs)."

Au sein de l’industrie des fonds, la bataille entre la gestion active et la gestion passive fait rage. Pouvez-vous éviter cela grâce à votre politique d’investissement spécifique?

Berjal: "Il existe deux dimensions dans le secteur de la gestion d’actifs. Dans le camp de la gestion dite active, on trouve les gestionnaires d’actifs “traditionnels”, dont l’objectif est de surperformer les indices juste en choisissant des titres qu’ils jugent intéressants, et les activistes qui poursuivent aussi cet objectif, mais de façon plus engagée. Or cette partie de la gestion d’actifs se trouve face à un défi. Nous estimons que si l’on ne peut pas démontrer que l’on est un actionnaire actif militant, il est probable que les investisseurs se tourneront encore davantage vers la gestion passive, c’est-à-dire les trackers et les ETF. Grâce à notre activisme, nous pouvons générer un “alpha” (surperformance) que les fonds dits passifs ne peuvent pas fournir. Nous l’avons prouvé par le passé."

«L’attention croissante portée aux questions de l’ESG est essentielle, car cela a un véritable impact sur la valorisation des sociétés.» Catherine Berjal CIAM AM

L’ESG est devenu un thème important dans l’industrie des fonds. Cela joue-t-il également un rôle dans vos fonds?

d’Andlau: "L’ESG se répand de plus en plus parmi les gestionnaires d’actifs. Mais sous ce nom générique ESG, il existe une multitude d’approches différentes plus focalisées sur l’Environnement, sur le Social ou sur la Gouvernance. Certaines peuvent en effet être du greenwashing, notamment sur le E. De notre côté, nous pensons avoir prouvé que nous prenons très au sérieux le G de gouvernance de par notre activisme au cours de ces dernières années. Nous pensons que de nombreuses entreprises en Europe ont encore des modes de gouvernance archaïques et que notre approche militante est inestimable pour débloquer leur valeur actionnariale. Désormais, CIAM se prépare depuis un an à s’engager dans une démarche militante également autour du Social et de l’Environnemental."

Que voulez-vous dire?

d’Andlau: "Notre objectif est d’identifier des sociétés pour lesquelles les aspects sociaux et environnementaux sont une priorité. Si ce n’est pas le cas, et que la société fait l’objet de critiques par différentes agences de notation ESG, notre but est alors d’approcher la direction et d’entamer un dialogue afin de faire évoluer ces aspects. Tout comme nous l’avons fait dans le passé sur le G, nous n’excluons pas aussi de déposer des résolutions dans des cas extrêmes où les discussions n’avanceraient pas."

«Beaucoup de sociétés en Europe ont encore des modes de gouvernance archaïques.» Anne-Sophie d’Andlau CIAM AM

Un quart de votre commission d’exécution est versé à une œuvre de bienfaisance. Quelle est la philosophie sous-jacente?

Berjal: "Chaque année, les fonds de CIAM reversent 25% de leurs commissions de performance à différentes organisations caritatives dans le domaine de l’enfance, santé et éducation en particulier. C’est une conviction forte que nous avons eue au lancement de CIAM, avec comme idée que si nous faisons ce métier, c’est que nous avons eu la possibilité de faire des études. C’est une sorte de “payback” volontaire à la société pour contribuer à améliorer le système."

d’Andlau: "Les dons sont effectués dans le monde entier, mais plus particulièrement en Europe. Par exemple, aux Pays-Bas, des dons ont été faits à Alternatives 4 Children, basé à Amsterdam. Le don le plus important à ce jour a été fait pour soutenir un programme de recherche sur les cancers pédiatriques mené par l’hôpital Gustave Roussy à Paris."

Les femmes gestionnaires de fonds sont une minorité dans le monde financier. Selon vous, quelles sont les raisons et ce qui doit changer?

Berjal: "Le monde de la finance est encore très masculin, nous le déplorons et espérons que cela changera. Une partie du problème vient du fait que les jeunes femmes sont moins attirées par ce secteur, l’autre vient d’un environnement encore assez machiste, ceci expliquant sans doute cela. Chez CIAM, nous affichons en tout cas une stricte parité des équipes."

«Le monde financier est encore très masculin. Nous le déplorons et espérons que cela changera.» Catherine Berjal CIAM AM

Voyez-vous des différences entre les entreprises dirigées par des hommes ou par des femmes? Lesquelles?

d’Andlau: "Pas sur l’essentiel, non. Une femme dirigeante a les mêmes obligations et les mêmes contraintes qu’un homme. Néanmoins, les problématiques de gestion du temps sont probablement mieux comprises par des dirigeantes femmes que par des hommes. Les femmes, nous semble-t-il, sont aussi plus souples avec certains sujets sociétaux."

Ces dernières années, est-il devenu plus facile ou plus difficile de créer une valeur ajoutée avec votre stratégie? L’attention croissante portée aux questions ESG (et en particulier à la gouvernance) n’a-t-elle pas réduit les inefficacités?

d’Andlau: "Nous ne pensons pas. Au cours de l’année 2019, nous avons beaucoup travaillé sur plusieurs situations actives, sur lesquelles nous pensions avoir des avancées en 2020. Le Covid est passé par là et a repoussé, voire remis en question certaines de ces situations. Mais, pour la grande majorité d’entre elles, nos cas d’investissement deviennent de plus en plus probants et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elles créent de la valeur ajoutée."

Berjal: "Nous considérons l’attention croissante portée aux questions de l’ESG comme essentielle, car cela a un véritable impact sur la valorisation des sociétés. Les inefficacités vont donc se réduire, mais dans ce domaine et à ce stade, il en existe toujours beaucoup!"

Quelle est la raison la plus fréquente de l’inefficacité d’une entreprise que vous rencontrez? S’agit-il d’un abus de pouvoir du management?

d’Andlau: "Oui, très souvent avec un management qui n’est pas à l’écoute de ses actionnaires et qui pense que la société lui appartient alors qu’une société appartient à ses actionnaires. Il s’agit souvent de sociétés dont le pouvoir est en place depuis (trop) longtemps et a pris de mauvaises habitudes."