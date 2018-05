"Nous sommes le numéro un des fonds écologiques et nous en sommes fiers"

Il y a dix ans, nous gérions principalement le fonds Quest for Growth, qui se concentrait sur trois domaines technologiques: health care, ICT et cleantech. Le secteur cleantech, c’est-à-dire des technologies qui développent des solutions respectueuses de l’environnement, nous est apparu comme le plus prometteur. Dès le début, nous avons décidé de ne pas nous limiter aux énergies renouvelables, qui se sont révélées être très volatiles. Nous nous intéressons ainsi à l’efficacité énergétique et à l’efficience en matière de traitement des matières premières, comme les produits d’isolation, les systèmes de lavage qui limitent la consommation d’eau et d’énergie, tout comme les matériaux pour batteries.