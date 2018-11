"Nous voyons la correction des marchés émergents comme une opportunité d'achat."

Depuis le début de l’année, l’indice MSCI Emerging Markets Total Return a perdu près de 15% (en dollar). Certains pays, comme l’Argentine et la Turquie, ont même perdu davantage. L’année 2017 avait pourtant été très positive pour les marchés émergents, car pour la première fois en 20 ans, ils n’avaient pas connu de correction de plus de 10%. Mais l’escalade commerciale entre la Chine et les États-Unis a brouillé la visibilité des marchés émergents et de l’économie mondiale, tout en augmentant la volatilité. La fermeté du dollar joue un rôle également. Il fait fuir les capitaux des marchés émergents. Car quand le dollar s’apprécie, la demande de billets verts augmente, les devises locales sont vendues et les banques centrales locales resserrent leur politique monétaire, ce qui freine généralement l’économie intérieure. Des taux plus élevés rendent aussi les actions moins attrayantes.