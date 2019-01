Performance en berne dans l'épargne-pension

Avec une baisse moyenne de plus de 9%, l’exercice 2018 est un mauvais cru pour les épargnants belges.

Les fonds d’épargne pension restent indéniablement populaires chez les investisseurs belges, qui utilisent souvent ces produits pour protéger leur patrimoine tout en bénéficiant d’un avantage fiscal qui reste toujours appréciable, soit 30% d’avantage fiscal jusqu’à 960 euros investis, et 25% si la somme investie est entre 960 et 1.230 euros.

L’année 2018 a toutefois constitué un exercice particulièrement délicat pour ces produits, les actions et les obligations affichant des performances négatives. À l’exception de quelques rares classes d’actifs, les gestionnaires ont eu peu d’endroits pour s’isoler du mouvement de vente.

Alors qu’ils avaient réussi à maintenir leur valeur à l’équilibre durant les six premiers mois de 2018, les quinze fonds d’épargne pension ont subi de plein fouet l’effondrement des marchés boursiers durant la deuxième partie de l’année.

-9% en moyenne

En moyenne, ils ont dégagé une performance négative de -9,1% sur l’ensemble de l’année écoulée. Les produits plus défensifs, davantage investis sur les marchés obligataires, ont dégagé une performance moins négative (-6% en moyenne) tandis que les produits plus dynamiques ont été plus pénalisés (-10,4% en moyenne).