Peu d'investisseurs transfèrent leurs fonds au nominatif

Seuls quelques investisseurs ont décidé de transférer leurs fonds d’investissement au registre nominatif. Les avantages semblent moins nombreux que les inconvénients.

Certains investisseurs ont découvert il y a peu un moyen d’éviter la taxe sur les comptes-titres, qui frappera les portefeuilles de plus de 500.000 euros. Ils ont constaté qu’à l’instar des actions, il était possible d’inscrire les fonds d’investissement et les obligations au registre nominatif. D’après le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, (N-VA), la nouvelle taxe devrait rapporter 254 millions d’euros au trésor public.

Mais d’après une enquête de la rédaction, seul un petit nombre d’investisseurs ont décidé de franchir le pas vers le registre nominatif. KBC indique avoir reçu "un nombre plutôt limité de demandes", tandis que Belfius parle d’un "très petit nombre de transferts".

Certains acteurs – qui ont préféré rester anonymes – indiquent que le nombre de demandes peut se compter "sur les doigts d’une main". D’autres banques, parmi lesquelles ING, ont réalisé quelques transferts vers les registres nominatifs. Il est intéressant de noter que près de la moitié des institutions financières interrogées ont demandé à ne pas être citées nommément, et se sont montrées très prudentes.

"Les inconvénients des fonds nominatifs sont plus importants que les avantages." une banque privée

Plusieurs banques tiennent à mettre en garde les investisseurs contre les conséquences d’un enregistrement de leurs fonds au nominatif. "Dans ce cas, la banque n’est plus en mesure d’assurer les services financiers liés à ces produits, comme l’encaissement des coupons, explique-t-on chez Belfius. Les titres nominatifs sont aussi moins liquides." ING souligne la lourdeur de la procédure: "Les clients doivent contacter eux-mêmes les maisons de fonds. C’est le seul moyen pour enregistrer leurs fonds au registre nominatif."

"Les inconvénients des fonds nominatifs sont plus importants que les avantages, explique le fiscaliste d’une banque privée. Il est plus difficile d’organiser une planification successorale. Une donation portant sur des titres nominatifs doit se faire devant un notaire. Elle n’est pas possible via un don bancaire."

Fonds étrangers

Quelques spécialistes soulèvent un autre problème: un investisseur qui détient des fonds étrangers nominatifs doit savoir que le fisc belge en sera informé. Il perd donc l’anonymat. D’après les chiffres de la Beama, l’association belge des gestionnaires de fonds, près de 46% des portefeuilles de fonds des Belges sont constitués de fonds étrangers et 95% d’entre eux sont des produits de droit luxembourgeois.

BNP Paribas Fortis et Deutsche Bank ont remarqué que certains fonds étrangers ne pouvaient être inscrits au registre nominatif. Ils l’expliquent par la législation et la politique de certaines maisons de fonds. Deutsche Bank propose uniquement la conversion des actions et fonds belges et français, mais pas des obligations.

BNP Paribas Fortis, Belfius et ING facturent généralement entre 48,4 et 72,6 euros par transaction pour transférer des titres belges au nominatif. Le coût pour des fonds de tiers ou étrangers est souvent plus élevé que pour les titres belges et les fonds maison.

Un point positif cependant: la directive anti-abus, qui tente de décourager la détention d’actions nominatives, ne s’applique ni aux fonds, ni aux obligations, expliquent plusieurs banquiers. Ceux qui ont transféré des actions au nominatif après le 9 décembre 2017 devront malgré tout s’acquitter pendant un an de la taxe sur les comptes-titres.

Il n’en reste pas moins que les fonds nominatifs sont moins souvent utilisés que les actions nominatives comme moyen d’éviter la taxe, constatent les banquiers. Une enquête de la rédaction menée en janvier dernier révélait que l’équivalent de 400 millions d’euros d’actions avaient déjà été converties en actions nominatives. Un chiffre qui est en dessous de la réalité, étant donné que les plus grandes entreprises cotées ont refusé de fournir des chiffres.

De plus, quelques banquiers pensent que la taxe sur les comptes-titres disparaîtra rapidement, car ils s’attendent à ce que la Cour constitutionnelle la déclare nulle. Le Conseil d’État s’est déjà montré critique à propos des différences de traitement fiscal entre les titres nominatifs et ceux inscrits sur un compte-titres. Le Conseil a également regretté que la taxe ne vise que les personnes physiques et pas les personnes morales.