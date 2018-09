"Quand on investit dans des pays émergents, il faut pouvoir faire face à un krach boursier"

Axa IM a récemment organisé une journée d’information réservée aux médias. À cette occasion, nous avons interrogé le stratège Serge Pizem. "Ce que nous avons retenu de la crise? Qu’il faut éviter à tout prix les actifs illiquides dans les portefeuilles."

Quelle est la principale menace pour les marchés financiers?

Une victoire des républicains lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, car cela renforcerait la position du président Trump et lui permettrait de stimuler une nouvelle fois l’économie grâce à des mesures fiscales. Pour empêcher la surchauffe de l’économie américaine, la Fed devrait rehausser ses taux. Résultat: c’en serait fini du crédit bon marché aux États-Unis, ce qui pousserait les entreprises à soutenir leur cours de Bourse en rachetant des actions. Avec le resserrement du crédit, l’économie américaine devrait absorber un choc important. En cas de hausse des taux aux USA, le cours du dollar augmenterait et les marchés émergents seraient à nouveau touchés. Si Trump continue à harceler ses partenaires commerciaux, la position dominante du dollar sera compromise. On commencera à se demander pourquoi on a encore besoin d’autant de dollars.

Les actions d’entreprises de marchés émergents sont-elles intéressantes?

Nous sommes devenus plus optimistes sur les marchés émergents. Dans notre hypothèse de base, les démocrates sortiront renforcés des élections, entre autres parce que les électeurs démocrates se déplaceront pour voter. Cela empêchera Donald Trump de poursuivre son programme de relance et stabilisera le dollar. Une normalisation des échanges commerciaux devrait aussi contribuer à renforcer les pays émergents. Les investissements dans ces pays sont cependant volatils et doivent être envisagés dans une optique de long terme. En cas de crise, aucun gouvernement n’est à même de stabiliser la situation. En tant qu’investisseur, il faut donc pouvoir faire face à un krach boursier et éviter de se retrouver dans l’obligation de vendre ses actifs, bradés à cause de la faible liquidité des marchés.

Qu’avez-vous retenu de la crise financière d’il y a dix ans?