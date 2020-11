Questions de lecteurs

Une question? Posez-la par e-mail à nos spécialistes via fonds@lecho.be

J’ai récemment acheté plusieurs fonds d’investissement. Pour l’instant, je les conserve, mais je me pose la question des frais lors de la revente. J’ai lu qu’il n’y avait pas de frais de sortie. Cela signifie-t-il que je ne devrai rien payer et que je vendrai effectivement mes fonds à leur valeur d’inventaire?

En plus des droits d’entrée que vous avez payés au moment de l’achat de vos fonds, les fonds facturent des frais annuels. Ils sont soustraits de la valeur d’inventaire, ce qui vous évite de les payer séparément.

Il est également possible que votre fonds soit soumis à la "taxe Reynders", c’est-à-dire un précompte mobilier de 30% sur la plus-value réalisée par le fonds sur son portefeuille à rendement fixe (obligations, instruments de marché financier, etc.). La "taxe Reynders" ne s’applique que si le fonds investit plus de 10% dans des produits à rendement fixe.