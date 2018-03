Simon Bond: "Nous nous posons en permanence la question de savoir comment nos capitaux peuvent maximaliser notre impact social"

Nous établissons un classement sur la base de critères que nous estimons importants pour le soutien du développement social. Tout en haut de la liste, on trouve les besoins primaires, comme celui de disposer de logements abordables. Nous investissons par exemple dans des obligations de compagnies immobilières sociales. Nous nous posons en permanence la question de savoir comment nos capitaux peuvent maximaliser notre impact social. Bon nombre d’obligations durables (ou "vertes") ne soutiennent pas un objectif social et ne se retrouvent donc pas en tête de notre classement. Par exemple, le producteur néerlandais de biens de consommation Unilever vient de lancer une émission d’obligations vertes, dont le produit doit servir à améliorer l’efficacité énergétique de son système de production. C’est un objectif noble et positif pour l’environnement, mais pas social. C’est pourquoi nous n’avons pas souscrit cette obligation.

On dénombre en Europe 4.286 émetteurs d’obligations sociales, comme des asbl, des villes et des communes, des organisations supranationales ou des entreprises. Les obligations d’État ne nous intéressent pas, car les gouvernements peuvent tout aussi bien utiliser cet argent pour financer par exemple des armes ou de l’énergie nucléaire. Parmi ces 4.286 émetteurs, près de 43% correspondent à nos critères sociaux. Nous leur attribuons un rating de solvabilité, mais aussi un rating social. Les patrons d’entreprises me regardent parfois avec étonnement parce que, contrairement aux autres, je ne pose pas de questions sur le bilan ou les taux d’intérêts, mais sur la politique en matière de RH. Le score d’un émetteur peut s’améliorer s’il place par exemple des panneaux solaires sur ses bâtiments ou si son reporting est bon. Ensuite, tout dépend de notre vision, des analyses de risque et de la nécessité de nous diversifier. Nous limitons nos investissements à 10% maximum dans le secteur des services aux collectivités et à 15% dans les organisations supranationales. La sélection finale pour notre fonds est constituée de 60 à 100 obligations.