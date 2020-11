Thèmes séduisants

Une récente étude de l’Index Industry Association (IIA) montre qu’il existe plus de 3 millions d’indices dans le monde. Et ce nombre ne cesse d’augmenter.

L’an dernier, le nombre d ’indices durables a augmenté de 40%, et le nombre d’ indices obligataires et autre indices de titres à rendement fixe a grimpé de 7%.

Parmi ces nouveaux trackers à succès lancés cette année aux Etats-Unis, on trouve le Direxion Work From Home ETF (WFH). Le tracker est basé sur un indice créé par le fournisseur d’indices allemand Solactive. Il mise sur les entreprises qui tirent avantage des millions de travailleurs obligés de faire du télétravail .

Derrière cette hausse se cache souvent une histoire séduisante . Car les indices sont généralement utilisés pour lancer un fonds indiciel (ou tracker). Au moment de l’éclatement de la crise de Covid-19 en Occident, certains fournisseurs d’indices créatifs ont lancé des paniers d’actions susceptibles de tirer parti de la pandémie. Il s’agissait entre autres d’indices et de trackers ne comprenant que des entreprises impliquées dans la mise au point d’un vaccin ou d’un médicament contre le Covid-19 .

Les fonds thématiques ne sont pas des «one shot» avec lesquels on peut rapidement devenir riche. Ils sont plutôt des compléments pour des portefeuilles déjà bien diversifiés.

Pour les investisseurs, ces thèmes actuels peuvent sembler intéressants et alléchants. Mais dans la plupart des cas, la réalité montre que ces fonds thématiques ne sont pas des « one shot » avec lesquels on peut rapidement devenir riche. Ils sont plutôt des compléments pour des portefeuilles déjà bien diversifiés. Le très populaire tracker sur le thème du télétravail fait d’ailleurs moins bien que le marché cinq mois après son lancement.