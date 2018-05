TreeTop AM lance un Fonds avec un bon fond

TreeTop AM propose désormais un fonds indiciel philanthropique dont les droits d’entrée seront versés à cinq organisations triées sur le volet en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin.

Outre une gestion du risque saine et un rendement correct, de plus en plus d’investisseurs sont soucieux de la dimension sociétale de leurs placements. Ils souhaitent que leurs capitaux soient investis dans des entreprises qui se targuent d’être durables. Aussi, un nombre croissant de fonds d’investissement appliquent-ils un filtre ESG (Environment, Société et Gouvernance). En d’autres termes, ils se focalisent sur les entreprises bien gérées, qui accordent de l’importance aux conditions de travail et qui opèrent de manière durable.

Certains investisseurs décident cependant d’aller encore plus loin en rendant quelque chose à la société, soit en signe de reconnaissance, soit par souci d’équité sociale.

C’est dans cette optique que TreeTop Asset Management a décidé de poursuivre diverses démarches philanthropiques initiées discrètement ces cinq dernières années en lançant une nouvelle initiative, qui propose de lier mécénat et gestion d’actifs. Dans la pratique, le gestionnaire proposera désormais de souscrire à un fonds indiciel exposé mondialement sur les marchés d’actions (TreeTop World Equity Index, lié à l’indice MSCI All Countries), via son site transactionnel, mais dont les droits d’entrée sont reversés à une bonne cause.

2% Les droits d’entrée de 2% seront versés intégralement à l’une des cinq organisations philanthropiques sélectionnées par TreeTop AM et la Fondation Roi Baudouin.

Ce fonds indiciel sera disponible sous deux formes: l’une protégée contre les fluctuations de l’euro face au dollar, l’autre, sans protection, pour les investisseurs qui souhaitent ajouter un potentiel d’appréciation des devises mondiales face à la monnaie européenne. L’investisseur reversera l’intégralité des droits d’entrée (2% des actifs investis) à l’une des cinq organisations de son choix ayant un but sociétal et sélectionnées en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin.

Frais réduits

Pour Luc Boelaert, Senior Financial Advisor chez TreeTop AM, "cette initiative vise tous les épargnants belges ayant envie d’investir intelligemment sur le long terme tout en soutenant des organisations ayant déjà une grande expérience sur le terrain".

Les cinq organisations sélectionnées possèdent en effet plusieurs années d’expérience dans leur domaine d’activité. Les dons caritatifs réalisés par cette nouvelle formule de placement bénéficieront en plus d’une possibilité de réduction d’impôt qui porte sur 45% du montant versé. C’est pourquoi le seuil d’entrée de ce "fonds avec un bon fond" a été fixé à 2.500 euros. En outre, le montant versé ne peut dépasser 10% de l’ensemble des revenus nets, ou 384.300 euros pour l’exercice d’imposition 2019 (portant sur les revenus 2018).

S’exposer à la Bourse

L’initiative de TreeTop Asset Management vise également à renforcer la dynamique de sortie des comptes d’épargne pour s’exposer de manière très diversifiée sur les marchés boursiers, qui ont historiquement dégagé une performance de 9% par an au cours du dernier siècle. Sur cette base, les droits d’entrée prélevés devraient être récupérés en quelques mois. Et de souligner que ce fonds indiciel a réalisé une corrélation de 99% avec son indice de référence depuis son lancement en 2015. En outre, la commission de gestion prélevée annuellement sera réduite de 0,3 à 0,1%, "ce qui correspond grosso modo à ce que nous reversons à Amundi, le gestionnaire de ces produits", indique encore Luc Boelaert.

Le club des cinq

"Nous faisons tout pour encourager une bonne idée qui nous est présentée", souligne Cédric Van Neste, conseiller en philanthropie auprès de la Fondation Roi Baudouin. "Ce partenariat devrait permettre d’attirer de nouveaux investisseurs et d’étendre les réseaux des leaders de ces projets". Les cinq organisations soutenues par le projet de TreeTop AM sont MOOCs, BOOST, Microstart, Comequi et Habbekarts.

MOOC’S, pour "massive open online courses" propose des formations en ligne ouvertes à tous et accessibles dans le monde entier et ce, en collaboration avec de nombreuses universités, dont l’UCL.

BOOST propose un accompagnement de longue durée à des étudiants prometteurs issus de milieux socio-économiques défavorisés, afin qu’ils puissent faire des études supérieures et obtenir un diplôme. Les jeunes peuvent entamer ce trajet à partie de la quatrième année du secondaire et sont surtout suivis intensément pendant les quatre premières années du trajet, en particulier dans les filières techniques et artistiques. En plus de l’aspect formation, le trajet accorde une attention particulière aux "soft skills": développement de la personnalité, comportement, interaction sociale, etc. BOOST est actuellement actif à Bruxelles, Liège, Verviers et Anvers, mais le projet pourraient s’étendre à des villes comme Namur, Gand et Ostende.

Microstart est une organisation créée en 2010 et qui propose des microcrédits aux petits entrepreneurs belges porteurs de projets intéressants. A ce jour, le projet a déjà financé 1.300 starters, créant ainsi 2.000 emplois.

Des cinq projets retenus, Comequi est le seul qui se situe dans un pays en développement, à savoir le Congo. Fondée en 2008, cette asbl aide les populations rurales des bords du lac Kivu à mettre eux-mêmes sur pied des actions de développement durable. Comequi encourage la formation de coopératives et accompagne tout particulièrement les cultivateurs de café. Les bonnes terres situées à plus de 1.500 mètres d’altitude produisent en effet un excellent arabica.

Enfin, Habbekrats est une structure professionnelle d’aide à la jeunesse active principalement à Bruxelles et en Flandre. Depuis 25 ans, elle aide les enfants et les jeunes défavorisés en raison de leur situation familiale ou qui rencontrent des problèmes. Grâce à une méthodologie spécifique, ils ont la possibilité de se développer et de trouver ainsi leur place dans la société. L’organisation dispose de 11 "maisons chaleureuses" à Bruxelles et en Flandre et organise par ailleurs des stages auxquels participent chaque année 2.400 enfants.

Notons qu’il n’y a pas d’objectif de rentabilité pour les structures soutenues, le but étant d’avoir un impact sociétal grâce aux fonds qui seront versés.

