Trois questions à Pieter Van Neste (Truncus)

1. Le krach boursier de mars a-t-il provoqué de la panique parmi vos clients?

2. Après cette courte, mais forte baisse, Truncus a-t-il modifié sa stratégie d’investissement?

"Il y a deux choses que nous faisons dans ces circonstances. La première est d’acheter des obligations d’entreprises. Nous savons que les obligations sont fortement touchées en cas de ventes massives à cause du manque de liquidité. Prenez les obligations d’Immobel ou de Kinepolis. Les particuliers les achètent pour deux raisons: pour le coupon et pour le remboursement à l’échéance. Après leur émission, ces obligations sont en général peu liquides. Si elles deviennent soudain très liquides, vous savez que le marché panique et vend à bas prix. Les banques sont alors obligées de valoriser ces obligations au prix négocié le plus bas. Mais vu que les volumes sont limités, vous ne pouvez pas les acheter à ce prix-là. En cas de krach, les obligations plus liquides, comme Peugeot ou Enel, baissent aussi énormément, mais vous pouvez les acheter au cours le plus bas vu que les volumes sont importants. Après une crise, les obligations les plus liquides se reprennent très vite.»