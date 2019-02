Un fonds pour miser sur le bien-être animal

Les dépenses consacrées aux animaux domestiques ne connaissent pas la crise. Selon les estimations de Grand View Research, le marché mondial des produits pour animaux de compagnie, qui représentait 130 milliards de dollars en 2016, augmentera en moyenne de près de 5% par an pour atteindre plus de 200 milliards de dollars en 2025. Parallèlement, du côté de l'industrie des fonds, la demande pour des fonds thématiques ne cesse d'augmenter alors que les investisseurs recherchent une quête de sens dans leurs investissements. C'est donc dans cette optique qu'Allianz Global investors a lancé il y à peine une semaine un fonds dédié au bien-être animal. Le fonds n'est pas encore commercialisé en Belgique, mais un porte-parole nous indique que cela pourrait être le cas dans quelques semaines. La gestionnaire du fonds "Pet and animal wellbeing" a indiqué qu'en temps de crise, les dépenses consacrées à l'animal de compagnie ne sont pas sacrifiées.