Un nouveau fonds abaisse le seuil d’accès au Private Equity

En banque privée, le Private Equity – en d’autres termes, des investissements dans des actions non cotées – n’est accessible que moyennant le respect de certaines conditions. Non seulement le profil de risque du client doit lui permettre d’investir dans des produits illiquides, mais il doit également disposer d’un patrimoine important . Chez BNP Paribas Fortis Private Banking, le seuil pour accéder aux fonds de Private Equity a été fixé à 5 millions d’euros .

Le fonds – géré par BlackRock – investira dans de grands projets d’infrastructure, principalement en Europe . Comme exemples de projets, on peut citer les réseaux de fibres optiques, les centres de données, les batteries destinées au stockage d’énergie, la reconstruction de routes, l’agrandissement de ports, etc.

Bien entendu, des frais sont liés au fonds. Les droits d’entrée se montent à 2% chez BNP Paribas Fortis Private Banking . S’ajoutent des frais de gestion annuels de 1,5% du montant investi et 10% de commission de performance si le rendement du fonds est supérieur à 7%. Sur le plan fiscal, le fonds tombe sous le coup de la "taxe Reynders", même si dans la pratique, elle devrait être limitée. "Le fonds n’investit pas dans des infrastructures via des instruments de crédit", ajoute Langhendries.

Diversification

Grâce à ce fonds, la banque privée souhaite offrir de la diversification à ses clients. Les infrastructures et les actifs tangibles trouvent de plus en plus leur place au sein des portefeuilles. Les investissements dans ce type d’actif exigent aussi un autre état d’esprit. "Si vous investissez dans le fonds, vous n’avez pas accès à votre argent pendant dix ans. Vous devez donc en tenir compte. C’est pourquoi ce type d’investissement ne peut jamais représenter plus de 5% du patrimoine mobilier total de l’investisseur", explique Langhendries.