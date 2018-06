Une croissance sans précédent des fonds socialement responsables en Belgique

Financité observe que l’année dernière, 107 fonds ISR ont été lancés, et 41 sont sortis. BNP Paribas en a lancé 28 en 2017, suivi par Candriam (18), AG Insurance (13) et KBC (10). Au total, 413 fonds ISR sont comptabilisés en Belgique. BNP Paribas occupe la plus importante part de marché, avec 29% de l’univers de ces fonds, suivi par Candriam (25%) et KBC ( 22%). Financité observe une augmentation du nombre de promoteurs (66 contre 56 en 2016) mais aussi une concurrence "féroce" entre les trois leaders du marché.