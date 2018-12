"Une personne ne peut disposer de toutes les compétences pour décider seule de la pondération d'un portefeuille."

Julie Dickson est Investment Director chez Capital Group, un fonds mixte du gestionnaire Global Allocation et qui fait partie depuis peu de la sélection Branche 23 de Belfius.

Les fonds mixtes sont extrêmement populaires en Belgique. En quoi le fonds Capital Group Global Allocation se distingue-t-il?

De nombreux fonds mixtes pratiquent l’allocation tactique: ils réagissent immédiatement à certains événements en modifiant la proportion entre actions et obligations. Ces trois dernières années, surtout en 2018, nous avons constaté que cette stratégie n’était pas payante. Notre fonds a l’avantage de la clarté. Nous sommes investis à hauteur de 60% en actions et de 40% en obligations. Cette combinaison a fait ses preuves. En nous tenant à cet équilibre et sur la base d’une stratégie "bottom-up", les gestionnaires peuvent se concentrer sur les opportunités à saisir. Il faut souligner que Capital Group ne dispose pas de Chief Investment Officer. Nous pensons qu’une personne ne peut disposer de toutes les compétences nécessaires pour décider seule de la pondération d’un portefeuille avec une approche "top-down".

Le fonds compte cinq cogestionnaires, trois pour les actions et obligations, basés à Genève et San Francisco, et deux pour les obligations, basés à Los Angeles et Londres. Comment cela fonctionne-t-il?

Les deux gestionnaires d’obligations se concentrent essentiellement sur la protection du capital. Ils gèrent un quart du portefeuille et en assurent la stabilité. Les trois gestionnaires qui sont chargés à la fois d’actions et d’obligations se concentrent sur la croissance et le rendement. Leur répartition dans plusieurs villes du monde est un choix conscient. Cela apporte des idées neuves. Nous les encourageons d’une part à réfléchir de manière indépendante, d’autre part à partager leurs idées. Un autre aspect unique de Capital Group, c’est que chaque gestionnaire est responsable à 100% d’une partie du fonds. Aussi sont-ils rémunérés sur la base de leurs résultats sur un, trois, cinq et huit ans, la durée de huit ans ayant un poids plus important. Notre principale position en actions est le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui représente 1,9% (chiffre à fin septembre, NDLR). Il est repris dans le portefeuille des trois gestionnaires d’actions. Le groupe pharmaceutique américain Merck représente 1,6% du fonds, mais n’est sélectionné que par deux gestionnaires.

Capital Group se définit lui-même comme le plus grand gestionnaire de patrimoine non coté en Bourse. Quel est l’intérêt d’être une société privée?