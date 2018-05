Vincent Juvyns, JPMorgan AM: "L'évolution des taux d'intérêt est plus importante que la géopolitique"

Gestionnaire d'actifs pour JPMorgan depuis 2013, Vincent Juvyns garde confiance dans l'expansion du commerce mondial. Mais il regarde l'évolution des taux d'intérêt avec circonspection.

"Les tensions géopolitiques ne sont jamais bonnes pour le business". Vincent Juvyns, global market strategist chez JPMorgan Asset Management, est certain que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, la Corée du Nord ou encore l’Iran, vont affecter un nombre de secteurs d’activité, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Mais selon lui, ce n’est pas le plus gros risque à prendre en compte si l’on est un investisseur long terme. "Cette année, la question existentielle pour les marchés était: être au-dessus ou non de 3% pour le taux à 10 ans américain", rappelle-t-il.

Guerre commerciale avec la Chine, tensions avec la Corée du Nord, sortie de l’accord iranien… La politique de Donald Trump reste au centre des inquiétudes sur les marchés. Pour vous aussi?

Il reste fidèle à la stratégie qu’il a implémentée depuis le début: être très agressif au départ et adopter un ton plus nuancé par la suite. Il a d’ailleurs fait des concessions qui lui valent des critiques à Washington, tant chez les démocrates que les républicains. Je pense que Donald Trump a aussi la volonté de montrer qu’il ne fait pas de cadeaux aux Chinois. Mais notre conviction est qu’une guerre commerciale est fortement improbable puisque les deux parties ont beaucoup à perdre. D’un autre côté, tout le monde est conscient que les barrières à l’entrée en Chine sont plus importantes qu’aux Etats-Unis ou en Europe. Mais je pense qu’il y a pas mal de choses qui s’ouvrent du côté chinois. Ces derniers mois, la Chine est un des pays qui plaident pour maintenir le contexte de globalisation économique tel qu’il existe aujourd’hui. Elle n’a donc pas intérêt à ce qu’une guerre commerciale éclate avec les Etats-Unis.

CV EXPRESS 40 ans. Travaille pour JPMorgan Asset Management depuis 2013. Vit à Bruxelles mais partage son temps entre Luxembourg, Amsterdam, Paris, Londres et Genève. A travaillé auparavant comme économiste et gérant de portefeuille pour ING Investment Management. Titulaire d’un master en sciences commerciales et financières de l’Ichec.

Comment établir une stratégie d’investissement quand du jour au lendemain, Donald Trump peut dire blanc puis noir?

Que l’on soit stratégiste ou même économiste, il faut essayer de décoder le vrai du faux, la réalité de la communication. Il faut autant que faire se peut essayer de faire abstraction de ces éléments qui in fine ne nous concernent pas et se concentrer sur les faits. Observons ce qui se passe de manière sous-jacente. À ces craintes de guerre commerciale, j’ai toujours opposé le fait qu’en réalité, on voyait le commerce mondial en phase d’expansion ces derniers mois.

Le risque géopolitique n’a donc pas pris le pas sur les autres risques?

Il renforce certains risques. Il affecte les prix pétroliers, du coup l’inflation, et peut-être la direction de l’environnement de taux. C’est toute une chaîne qu’il faut analyser. Je pense que si les choses reviennent à la normale d’un point de vue géopolitique, il y a encore plein de raisons d’être optimiste. Mais il ne faut jamais que ce genre de situation dure trop longtemps car cela affecte le moral des agents économiques. Et ça, ce n’est pas une bonne chose.

Les investisseurs craignent de plus en plus un ralentissement économique dans les prochaines années. Mais en même temps, les valeurs cycliques restent plébiscitées. N’y a-t-il pas là un paradoxe?

Oui. Dans le même temps, ce tassement se voit essentiellement dans les soft data, les indicateurs de confiance. Dans l’ensemble, il est difficile de parler d’un réel ralentissement. Donc le pari sur les valeurs cycliques en vaut toujours la peine.

Nous sommes également à un moment où les États essayent de soutenir les secteurs cycliques d’une quelconque manière. Comme des baisses de charges d’amortissement ou des baisses de fiscalité. Les capex (dépenses en investissement, NDLR) sont relativement bien orientés, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Les taux de chômage baissent également, ce qui permet aux consommateurs d’envisager des achats de biens durables (voiture, télévision, etc.).

À l’heure actuelle, vous privilégiez toujours les valeurs cycliques?

Oui, notamment les valeurs bancaires et technologiques. Nous sommes parfois opportunistes sur certains secteurs cycliques comme la consommation de biens discrétionnaires, et certains de nos gérant ont pris des paris tactiques sur le pétrole. C’est très à la mode pour l’instant. Il est vrai que de nombreuses entreprises se négocient encore pour des prix du pétrole en dessous de 50 dollars. Dans un contexte de croissance mondiale qui continue à s’accélérer cette année, une certaine cyclicité dans le portefeuille est un bon pari.

"Le moment n’est pas encore venu de sous-pondérer les marchés d’actions."

Et à plus long terme, la probabilité d’une récession vous pousse à la prudence?

Une récession, on en aura sans doute dans les cinq prochaines années. Il faudra essayer de l’anticiper, en réduisant la voilure sur les marchés d’actions. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut se départir de toutes ses actions. Simplement ne plus être surpondéré. Je ne pense toutefois pas que le moment soit déjà venu pour revenir à "neutre" ou "sous-pondérer" sur les marchés d’actions. Pour la simple et bonne raison que l’on a peu d’alternatives. Et puis, avant que la récession nous touche, il y aura probablement une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt. Cela touchera d’abord la partie obligataire du portefeuille. Je pense donc qu’aujourd’hui les marchés d’actions offrent une meilleure protection. Ils sont d’ailleurs bien soutenus par les perspectives bénéficiaires. Et objectivement, il n’y a pas une grosse probabilité de récession dans les douze mois. Pour l’instant, on l’évalue même à 0%.

Le fait que le taux à 10 ans américain évolue désormais au-dessus de 3% modifie votre vision stratégique?

Non. Depuis novembre dernier, je dis qu’il faut se préparer à une hausse des taux. Aujourd’hui, je persiste et signe. Cela ne m’a donc pas surpris. Cette année, c’est la question existentielle pour les marchés: être au-dessus ou non de 3% pour le taux à 10 ans américain. Et quand je fais le point sur la situation, il y a plus d’éléments qui plaident en faveur d’une hausse: un déficit à 5% du PIB (produit intérieur brut, NDLR) sur les dix prochaines années; près d’un trilliard de dollars d’émissions de Treasuries par an pendant cette période; une inflation proche de l’objectif de la banque centrale américaine; Fed qui va d’ailleurs continuer sa remontée des taux cette année; etc.

La question maintenant est de savoir si le 10 ans américain va dépasser ou non 3,5%. Ce sera peut-être un niveau psychologique plus fort car on rentre dans des zones qui peuvent être pénalisantes pour les marchés obligataires, mais également les actions.

C’est le plus gros risque aujourd’hui?

Pour moi, l’environnement de taux reste le sujet principal parce que si les taux devaient monter trop vite, cela pourrait gripper la machine économique. Si aujourd’hui, on boucle relativement bien notre budget en Belgique – même si cela ne satisfait pas pleinement l’Europe –, c’est aussi parce que notre charge d’intérêts a fortement baissé. Si les taux remontent, ce sera évidemment plus difficile de boucler un budget. Ce sera plus difficile de mener des politiques budgétaires pro-cycliques, en privilégiant les investissements et la relance. Il y a donc là un vrai risque. Pour moi, l’évolution des taux d’intérêt est quelque chose de plus important à moyen terme pour les marchés financiers que la géopolitique.

Pourtant, les investisseurs parlent davantage du géopolitique que des banques centrales, par exemple. Elles restent encore accommodantes…

Tout à fait. Cela va commencer à changer à partir de 2019. Le soutien net des flux par les banques centrales deviendra négatif. Si bien entendu la Banque centrale européenne (BCE) met fin à son programme d’assouplissement quantitatif. Ce qui, dans l’état actuel des choses, reste notre scénario de base. Avec peut-être un décalage de 3 mois pour le mettre en œuvre. Mais je pense que Mario Draghi (le président de la BCE) souhaitera réenclencher une normalisation de la politique monétaire avant son départ en octobre prochain. Donc, 2019 sera clairement le point d’inflexion.

On ne connaîtra plus de cours soutenus artificiellement sur les marchés obligataires. C’est pour cela qu’il faut rester prudent par rapport à l’évolution des taux. Mais je ne veux pas dramatiser la situation. Tout cela peut se passer de manière relativement bénigne, comme ces dernières années. Mais enfin, il faudra se réajuster à cet environnement de taux supérieur à 3%. C’est d’ailleurs l’exercice réalisé par les marchés d’actions au mois de février. Les taux sont également importants pour eux. Ils servent de taux d’escompte pour actualiser les bénéfices futurs. C’est pourquoi le S&P 500 a vu sa valorisation passer de 18,5 fois les bénéfices à 16,4 en l’espace d’un mois. Voilà un réajustement qui pourrait encore devoir s’opérer dans les prochains mois ou années.

Et en Europe? Selon vous, les actions restent attractives?