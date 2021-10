3 trackers pour investir en actions chinoises

Investir en Chine requiert la plus grande prudence. Non seulement le marché d’actions est très volatil, mais les apparences ne reflètent pas toujours la réalité. Cette situation explique le nombre important d’indices d’actions chinoises. Avec le MSCI China, vous avez l’assurance d’investir dans le pays via l’indice le plus large (voir le second tableau).