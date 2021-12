Brésil, terre de défis en 2022

En dépit de la baisse de ces deux dernières années et de valorisations généralement attractives, le marché brésilien fait face à d’importants défis pour les 12 prochains mois, avec de multiples hausses des taux attendues de la banque centrale et le possible retour de Lula.

Les actions brésiliennes n’en finissent pas de décevoir. Depuis le début de l’année, les fonds exposés sur ce grand pays émergent ont encaissé des reculs supérieurs à 20%, qui font suite à des baisses qui avaient déjà oscillé entre 25 et 33% en 2020. Soit des pertes comprises entre 33 et 48% durant les deux derniers exercices.

Sous pression

Les actions brésiliennes représentent également la majeure partie des actifs sous gestion pour la classe des fonds exposés sur l’Amérique latine, qui sont beaucoup plus nombreux et d’une taille beaucoup plus importante. En dépit d’une diversification plus importante (notamment sur le Chili ou le Mexique), ces fonds ont également été entraînés vers le bas, avec des performances annualisées qui restent largement négatives sur des périodes de trois ans (voir tableau).

Sur une période de cinq ans, la performance est également dans le rouge pour tous les fonds, à l’exception du fonds de Schroders qui affiche une progression de 2,3%. Les deux dernières années ont donc totalement annulé une progression qui avait été relativement solide sur les exercices 2017 à 2019.

Économie déprimée

Les raisons qui ont motivé cette dégringolade depuis le début de la pandémie sont multiples, mais le retard pris par le gouvernement Bolsonaro dans la campagne de vaccination contre le coronavirus a certainement contribué à la sous-performance. Avec 22 millions de cas officiellement recensés, le Brésil a toujours le deuxième plus important nombre de décès lié à l’épidémie (plus de 615.000 personnes selon les statistiques officielles), avec une activité économique qui a été sensiblement touchée pendant plusieurs trimestres.

Lionel Bernard (gestionnaire du fonds Amundi Funds – Latin America Equity) indique que la croissance économique brésilienne "a été décevante, et va rester décevante durant les prochains mois". En outre, la perspective d’un retour aux affaires de l’ancien président Lula (en octobre 2022) "pourrait même paraître acceptable pour le monde brésilien des affaires, car il pourrait adopter une politique économique plus centriste que prévu". Il note néanmoins que l’ensemble de la région est en train d’opérer un virage à gauche, avec des perspectives économiques relativement molles à moyen terme, "ce qui se reflète dans la performance des marchés boursiers d’Amérique latine et dans les primes de risques".

«La croissance économique brésilienne a été décevante, et va rester décevante durant les prochains mois.» Lionel Bernard Gestionnaire de fonds AMUNDI

Juliette Alves (gestionnaire du fonds Comgest Growth Latin America) pointe de son côté une situation économique qui reste peu engageante pour le marché brésilien. "Les perspectives économiques sont pauvres, et plusieurs courtiers s’attendent à une récession en 2022, avant une reprise faible pour les deux années suivantes." Dans le même temps, l’inflation atteint de nouveaux sommets (plus de 10%), largement au-dessus des objectifs fixés par la banque centrale, ce qui a poussé le taux directeur à la hausse (+5,75% depuis le début de l’année pour se fixer à 7,75%). "Le taux directeur devrait atteindre 11% d’ici la fin de l’année prochaine, avec une inflation qui devrait enfin s’infléchir."

Enfin, le déficit budgétaire approche les 10% du PIB, avec une dette publique qui va probablement atteindre 90% du PIB dans le courant de l’année prochaine. Et en dépit de la forte hausse des exportations (causée notamment par la hausse des prix pour les matières premières), le pays continue d’afficher un déficit de son compte courant. En conclusion, le contexte économique est difficile, et personne ne s’attend à une amélioration sensible durant les prochains trimestres.

Valorisation

Les fonds sur le Brésil et l’Amérique latine ont déjà très largement intégré dans leur valorisation ces perspectives économiques très déprimées, et la question est aujourd’hui posée quant à l’opportunité de revenir sur ce grand marché émergent après une telle correction.

Tom Wilson (Gestionnaire du fonds Schroders ISF Latin America) souligne que plusieurs indicateurs sont devenus plus positifs durant les derniers mois, avec notamment un taux de vaccination qui atteint désormais 63% de la population, et avec 77% des personnes ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin. "L’impact économique de la pandémie devrait donc progressivement s’atténuer."

Mais Tom Wilson souligne également les pressions inflationnistes qui s’avèrent plus difficiles à contenir que prévu, tandis que de nombreuses incertitudes politiques sont à prévoir durant les prochains mois avec des élections prévues au Chili, en Colombie et au Brésil.

Le Brésil est aujourd’hui un des rares endroits où les valorisations sont aujourd’hui à des niveaux très attractifs au niveau boursier, tant par rapport aux marchés développés que par rapport aux marchés émergents, et il suffirait probablement de quelques bonnes nouvelles pour voir les cours repartir à la hausse au sortir de deux années particulièrement éprouvantes pour les investisseurs.

Juliette Alves (Comgest) souligne ainsi qu’il existe de très belles opportunités sur ce marché d’un point de vue microéconomique. "Nous investissons dans des sociétés qui sont en mesure d’afficher une progression à deux chiffres de leur résultat par action, et qui détiennent un avantage concurrentiel important par rapport à leurs concurrents." Au niveau brésilien, elle pointe notamment Localiza (location de voitures), Natura (produits d’hygiène) et WEG (moteurs électriques) parmi ses valeurs préférées. "De même, le groupe argentin MercadoLibre est principalement actif sur le marché brésilien, et figure en bonne place dans notre portefeuille."