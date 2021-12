Klaus Kaldemorgen: "L’inflation est là pour durer"...

La reprise de l’inflation combinée à la décision de la banque centrale de maintenir les taux bas a sonné le glas de toute une classe d’actifs, les obligations, prévient le vétéran des fonds Klaus Kaldemorgen. Mais il est possible de constituer un portefeuille d’actions avec des amortisseurs intégrés.

"Vous pouvez être certain que je serai le premier de la file pour être vacciné. Rendez-vous à Bruxelles dès que ce sera possible!", nous avait assuré Klaus Kaldemorgen il y a exactement un an lors d’une discussion via Zoom. Nous y sommes presque: le vétéran des stock watchers, qui travaille depuis 1982 pour le gestionnaire patrimonial DWS, devait être le principal invité de l’évènement annuel sur les fonds organisé fin novembre par L’Echo et De Tijd.

Mais la quatrième vague de coronavirus en a décidé autrement et donc, après un long soupir et l’inévitable signal sur les haut-parleurs de l’ordinateur, nous nous retrouvons à nouveau en train de "zoomer". À 68 ans, le Rhénanien reste philosophe malgré les nouvelles inquiétantes concernant le variant Omicron. "Oh, cela peut générer des hauts et des bas supplémentaires à cause des fonds spéculatifs qui négocient à court terme en fonction de l’actualité, mais pour les investisseurs, cette quatrième vague ne peut être comparée avec ce qui s’est passé en mars 2020. En Allemagne, le taux de vaccination est bas par rapport aux autres pays occidentaux. Si cette vague encourage plus de personnes à se faire vacciner, ce sera finalement une bonne chose."

La quatrième vague ne devrait donc pas marquer la fin du rallye boursier. Mais quel sera l’impact de la vague actuelle d’inflation? En Allemagne, l’inflation se situe à son niveau le plus élevé depuis 1992.

Klaus Kaldemorgen: "Je suis convaincu que l’inflation est là pour durer, contrairement à ce que beaucoup pensent. C’est comme le virus: il y aura une deuxième vague. Et une troisième. Il faut toujours garder à l’esprit que l’inflation n’est pas un concept abstrait ou intellectuel qui ne touche que les marchés financiers. L’inflation est visible tous les jours et par chacun d’entre nous, au magasin, sur notre facture énergétique et au niveau des loyers."

"En Allemagne par exemple, des négociations devaient bientôt démarrer avec les principaux syndicats. Les retraités allemands devraient voir leur pension augmenter de 5%. Ceux qui pensent que les travailleurs se contenteront de moins devront revoir leur copie."

Vous ne croyez donc pas les banquiers centraux européens lorsqu’ils disent qu’en 2022, l’inflation devrait revenir aux alentours de leur objectif de 2%?

Kaldemorgen: "C’est du wishful thinking. Mais la décision de la Banque centrale européenne de ne pas augmenter ses taux en 2022 est également une nécessité politique. Les États membres doivent financer l’énorme facture de la pandémie ainsi que celle, à venir, du ‘verdissement’ de l’économie. Les gouvernements – y compris en Allemagne – ne peuvent se permettre une hausse des taux. La nouvelle coalition ‘feu tricolore’ en Allemagne a promis qu’elle n’augmenterait pas les impôts, mais devra en même temps beaucoup investir. Il est clair que nous aurons besoin pendant encore longtemps de la BCE en tant que ‘lender of last resort’. Le nouveau président de la Bundesbank s’attend à un difficile exercice d’équilibre pour faire accepter cette idée par l’opinion publique allemande." (il rit)

Les investisseurs n’ont donc pas d’autre choix que les actions?

Kaldemorgen: "Exactement. Toute une classe d’actifs – les obligations – est morte. Je n’investis plus qu’à court terme et dans du papier d’émetteurs de la meilleure qualité, comme les institutions supranationales. Avec des obligations, vous perdez de l’argent à cause de l’inflation. En principe, les entreprises offrent une protection contre l’inflation parce qu’elles peuvent augmenter leurs prix. Je dis bien ‘en principe’, car les investisseurs doivent bien entendu faire leur travail et sélectionner les entreprises et les secteurs qui disposent d’un pouvoir de fixation des prix. Les biens de consommation et l’informatique sont des exemples typiques. Par contre, il faut éviter les entreprises où le personnel représente une part importante des coûts et où les prix sont en grande partie régulés, comme le secteur logistique."

Que faut-il penser des secteurs du gaz et du pétrole? Ils ont retrouvé les faveurs du marché à la suite de la hausse des prix de l’énergie.

Kaldemorgen: "Au cours de la dernière décennie, malgré la reprise de cette année, le rendement du secteur est de 0%. Et ce, pendant un rallye boursier pratiquement ininterrompu. Les sociétés pétrolières et gazières font face à un dilemme: soit elles exploitent au maximum leurs revenus actuels dans un scénario d’extinction, soit elles tentent la transition. Mais avec leurs cours actuels bas – et donc le coût élevé des investissements en capitaux – elles doivent investir dans des projets très coûteux de production d’énergie renouvelable. D’un point de vue économique, ça ne tient pas la route. Et pour moi, investisseur, encore moins. Je compte investir personnellement dans les énergies renouvelables, mais je n’ai pas besoin pour cela des sociétés pétrolières et gazières."

"Aujourd’hui, les gestionnaires patrimoniaux peuvent se permettre de ne pas investir dans le pétrole et le gaz. Il y a 20 ans, le secteur était incontournable, car il était repris dans de nombreux indices boursiers. Aujourd’hui, il est devenu quasi inexistant."

"J’ai également des doutes à propos des constructeurs automobiles ‘classiques’. En fait, les producteurs de véhicules avec moteur à combustion doivent totalement se réinventer. Les voitures électriques n’ont quasiment plus rien de mécanique. Ce sont des logiciels sur roues. La transition ne sera pas simple."

À Wall Street, la Big Tech est aujourd’hui incontournable. C’est la raison pour laquelle la bourse américaine fait mieux que l’Europe depuis 13 ans. Les investisseurs européens chauvins ont-ils des raisons d’espérer?

Kaldemorgen: "Nous pouvons espérer une amélioration en 2022. Le secteur financier est le seul à pouvoir profiter des hausses de taux, surtout si la banque centrale américaine applique une stratégie moins souple. Mais attention: je ne parle pas ici du secteur bancaire européen, qui est beaucoup trop fragmenté et n’a pas la taille suffisante par rapport à ses concurrents américains. Par contre, le secteur de l’assurance européen pourra en profiter. Et à l’inverse, la Big Tech, qui joue un rôle capital sur Wall Street, est sensible à toute hausse de taux vu qu’une partie importante de sa valeur actuelle est basée sur ses cash flows futurs."

Et l’or? Il fut frustrant pour les investisseurs en 2021, mais représente-t-il encore une diversification intéressante?

Kaldemorgen: "En 2020, l’or s’est bien comporté. Ce fut moins brillant en 2021, mais grâce à la hausse du dollar, je n’ai pas perdu d’argent avec l’or cette année. Vous devez garder en tête que l’or ne doit pas nécessairement être utilisé comme une protection contre l’inflation. Lors de chaque spéculation sur une hausse des taux, le prix de l’or baisse vu que les lingots ne distribuent pas de coupon."

"L’or est cependant un bon moyen de se protéger contre un risque qui a été – à tort – mis de côté ces derniers temps: les tensions géopolitiques. Les relations entre les États-Unis et la Chine ne se sont pas améliorées et Taïwan continue à représenter un risque. Ce n’est pas notre scénario de base, mais c’est précisément pour ce genre de risque peu probable, mais potentiellement extrême, qu’on prend de l’or en portefeuille."

Que dites-vous aux investisseurs allergiques aux risques et qui souhaitent mettre de l’argent de côté pour leur pension au cours des 20 prochaines années. Leur conseillez-vous d’acheter des actions?

Kaldemorgen: "S’il s’agit d’argent dont ils peuvent se passer pendant 20 ans, alors je dis, oui, achetez des actions. Dans un portefeuille, il est conseillé de réfléchir en termes de ‘clusters’ d’actions. Le premier ‘cluster’ est la technologie, dans le sens le plus large du terme, pour sa composante croissance. Le deuxième est l’infrastructure – y compris les services aux collectivités et l’immobilier – pour la stabilité de leurs cash flows et donc le rendement. Le troisième ‘cluster’ est défensif, mais comprend entre autres les soins de santé ainsi que le secteur alimentaire et des boissons. Vient ensuite le ‘cluster’ cyclique, pour tirer parti de l’évolution de la conjoncture."

"Je ne me souviens pas d’une seule période de 20 ans où un portefeuille d’actions bien diversifié n’a pas généré un rendement décent. Et pourtant, je ne suis pas né de la veille (il rit). Pour les investisseurs allergiques aux risques, il est important de se constituer progressivement un portefeuille axé sur le long terme, et de ne pas regarder trop souvent les cours. Car il y aura inévitablement des corrections (temporaires) importantes. Mais le principal message pour ces investisseurs, c’est de se lancer dès aujourd’hui." (Il rit.)