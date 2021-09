L’abonnement est devenu une opportunité d’investissement

Notre vie quotidienne a été prise d’assaut par les abonnements depuis quelques années. Ceux-ci représentent une part récurrente de plus en plus importante de nos dépenses mensuelles, que ce soit pour régler nos factures de téléphone et d’électricité, pour regarder nos séries préférées sur internet, pour écouter de la musique, pour se tenir informé, pour se faire livrer des repas à domicile ou encore pour assurer la protection de nos ordinateurs et autres objets connectés. Les entreprises ont également souvent recours à des formules d’abonnement pour certains services et besoins récurrents, par exemple pour l’accès à des services d’informations ou des bases de données spécialisées.