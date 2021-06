L'eau, un investissement qui coule de source

Le fonds affiche une performance plus soutenue que ses concurrents, avec un gestionnaire qui est à la tête de cette stratégie depuis son lancement en 2001. L’objectif est de sélectionner des sociétés de qualité. Comparé à ses concurrents, le fonds propose une exposition davantage basée sur les sociétés de services dans le secteur des soins de santé au détriment des utilities, et une exposition relativement plus faible sur les valeurs américaines au profit de l’Europe et de la Chine.