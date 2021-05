"L’habitat partagé est un segment intéressant du marché immobilier"

Une partie importante de votre portefeuille est investie dans l’habitat partagé (coliving en anglais). Pourquoi ce segment?

Le coliving répond à une très forte demande émanant d’une catégorie de clients à la recherche d’ une nouvelle façon de vivre et de travailler . Cette tendance devrait encore s’accentuer après la crise du Covid-19. Nous ne travaillerons plus toute la journée au bureau, mais à la maison ou dans un espace partagé à proximité de notre domicile. Le concept remporte un grand succès, en particulier dans un centre financier comme Luxembourg."

En 2020, votre fonds affichait un rendement net de 7,32%. Quelle est la part des projets de coliving dans ce résultat?

Vous visez un rendement annuel de 7%. Dans quelle mesure est-ce tenable lorsque l’immobilier est cher?

À terme, le marché de la location prendra de plus en plus d’importance. Le coliving mise sur les changements de comportement de la jeune génération. Si les taux augmentent, le coliving sera encore plus attrayant. Notre rendement locatif est tenable parce que nous pensons que le vieillissement des bâtiments sera compensé par l’inflation naturelle des biens immobiliers, en particulier dans le segment résidentiel. Ces dix dernières années, le prix des anciens bâtiments a augmenté de 5% par an au Grand Duché, alors que l’inflation ne dépassait pas 2%."