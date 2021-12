L'homme derrière votre fonds

À quel âge avez-vous réalisé votre premier investissement?

À 17 ans, j’ai investi mon salaire d’étudiant dans la société pétrolière norvégienne Norsk Hydro. Nous étions en 1978 et l’inflation était très élevée.

Appréciez-vous un gestionnaire de fonds en particulier?

Non, je ne suis pas les autres gestionnaires. J’investis à contre-courant et je souhaite être le premier à découvrir un bon investissement.

Quel fut votre meilleur investissement?

J’ai investi dans un important producteur de gaz naturel américain. J’ai acheté l’action à un cours de 2,25 dollars en 2019 et aujourd’hui, elle se négocie à 19 dollars. L’action recèle encore beaucoup de potentiel vu que les prix du gaz sont plus bas aux États-Unis que dans le reste du monde.

Quel fut votre pire investissement?

Ma plus grande déception fut l’achat d’un groupe aurifère australien en 1986. L’action a beaucoup augmenté, mais s’est effondrée en 1987 pour ne plus jamais se reprendre. J’avais acheté cette action sur le conseil d’un ami. Depuis lors, je ne me fie qu’à mes propres analyses.