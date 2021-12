L’or brillera-t-il à nouveau dans votre portefeuille?

Même si l’inflation est élevée, le prix de l’or n’atteint pas des sommets. Apparemment, les investisseurs ont choisi un autre refuge: le bitcoin. Mais cette cryptodevise peut précisément faire augmenter le cours de l’or, soulignent plusieurs spécialistes.

Contrairement aux actions et aux obligations, l’or ne rapporte rien: pas de coupon ni de dividende. "L’or et les autres matières premières ne génèrent aucun cash flow. Leur prix dépend exclusivement de l’offre et de la demande, et rien n’est aussi volatil que cette offre et cette demande. C’est pourquoi l’or ne fait pas partie de notre stratégie d’investissement", explique Erwin Deseyn, Chief Investment Officer de CapitalAtWork.

Il existe cependant diverses possibilités de générer des revenus avec un investissement en or. "Ceux qui investissent dans des mines aurifères perçoivent des liquidités sous forme de dividendes", souligne David Finger, gestionnaire de fonds chez Allianz Global Investors.

Il s’attend à ce qu’au cours des prochains mois, l’inflation donne un coup de pouce au cours de l’or. "Aux États-Unis, les taux à long terme sont en hausse, certes, mais l’inflation augmente plus rapidement. Résultat: les taux réels sont très bas et l’or ne perd pas son attrait par rapport aux investissements générant des revenus", constate Finger.

Volatilité

Il reconnaît que la volatilité des actions des mines aurifères est plus importante que celle du métal jaune, étant donné que ces entreprises sont, comme toutes les autres, exposées aux risques économiques et financiers. "Mais ces dernières années, de nombreuses fusions et acquisitions ont eu lieu dans le secteur, ce qui a grandement amélioré la santé financière des sociétés minières."

«Les fusions et acquisitions dans le secteur ont amélioré la santé financière des sociétés minières aurifères.» DAVID FINGER GESTIONNAIRE DE FONDS CHEZ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Ces entreprises ne jouissent pas d’une excellente réputation sur le plan de la durabilité (violation des droits humains, pollution, etc.), ajoute-t-il. "Mais en tant qu’actionnaires, nous faisons entendre notre voix et nous tentons de les pousser à devenir plus durables. Vous ne pouvez pas mener ce type d’action lorsque vous investissez directement dans l’or", justifie-t-il.

Paul Jackson, stratège en chef chez Invesco, mise sur l’or et non pas sur les mines d’or. Il justifie son choix par les risques spécifiques liés à ces entreprises, mais constate que plusieurs d’entre elles investissent aussi dans d’autres métaux précieux. "Parmi tous les métaux précieux, l’or est le meilleur choix pour ceux qui souhaitent se couvrir contre la hausse des prix. D’autres métaux précieux comme l’argent, le platine ou le rhodium sont beaucoup utilisés dans l’industrie. Leur prix est donc davantage corrélé à la conjoncture économique. Si l’inflation continue à monter, elle pèsera sur la conjoncture et donc aussi sur les prix de ces autres métaux précieux."

Jackson conseille d’investir en or via des trackers – ou fonds indiciels cotés – qui suivent le prix de l’or. "Investissez dans des trackers qui investissent dans de l’or physique, et non pas dans des trackers qui suivent le prix de l’or via des produits dérivés, car, dans ce dernier cas, il peut arriver qu’une hausse du cours de l’or ne soit pas répercutée dans le cours du tracker."

Les experts en matières premières soulignent également un autre facteur positif. "La quantité limitée d’or disponible permet au métal jaune de ne pas perdre de son éclat", estime Hartwig Kos, Head of Investment Strategy Multi Asset & Solutions auprès du gestionnaire de fonds allemand DWS.

"Selon le World Gold Council, l’autorité du secteur de l’or, la quantité totale d’or disponible, c’est-à-dire déjà extraite, est inférieure à 200.000 tonnes. Cette offre ne devrait pas beaucoup augmenter, car la quantité d’or non encore extraite ne dépasse guère 54.000 tonnes", poursuit Kos, qui préfère lui aussi les trackers d’or qui investissent dans l’or physique. "Les lingots et pièces d’or sont aussi une possibilité, mais ils doivent être stockés, ce qui génère des coûts supplémentaires."

"Selon le World Gold Council, l’autorité du secteur de l’or, la quantité totale d’or disponible, c’est-à-dire déjà extraite, est inférieure à 200.000 tonnes. Cette offre ne devrait pas beaucoup augmenter, car la quantité d’or non encore extraite ne dépasse guère 54.000 tonnes." Hartwig Kos Head of Investment Strategy Multi Asset & Solutions chez DWS

Bitcoins

Kos estime que le manque d’intérêt dont a souffert l’or au cours des dernières années est dû à l’émergence du bitcoin. "De nombreux investisseurs – surtout les jeunes – préfèrent le bitcoin à l’or en tant que diversification. Mais avec la reprise de l’inflation après près d’un demi-siècle et l’augmentation des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis – je pense aux discussions à propos de Taïwan – l’or devrait retrouver les faveurs des investisseurs. Et toute hausse de la demande sur un marché où l’offre est limitée se traduit automatiquement par des hausses de prix", ajoute Kos.

Bernard Busschaert, spécialiste en or et courtier en bourse indépendant, s’attend même à ce que la cryptodevise donne un coup de pouce au prix de l’or. Il se réfère aux intentions des autorités chinoises de lancer leur propre devise numérique, probablement en février 2022.

"Le gouvernement chinois compte couvrir sa future devise avec de l’or. Par conséquent, le dollar américain devrait perdre une partie importante de sa part de marché en tant que devise mondiale, étant donné que le dollar ne dispose plus d’une couverture en or. La nouvelle cryptodevise chinoise augmentera sensiblement la demande d’or. Je pense également que l’or se trouve à la veille d’un énorme bond en avant."