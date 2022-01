La bourse a fait bondir de 12% l'épargne-pension des Belges

En 2021, les fonds d'épargne-pension ont enregistré d'excellents rendements, en particulier ceux qui étaient fortement investis en actions.

Les près de 1,8 million de Belges qui se constituent une réserve pour leur pension via un fonds d'épargne-pension ont le sourire. La hausse des bourses et l'afflux d'argent frais a permis à leur épargne-pension de s'enrichir de près de 25 milliards d'euros.

En 2021, grâce à la forte hausse des marchés d'actions, les fonds d'épargne-pension ont enregistré un rendement moyen supérieur à 12%, ce qui signifie que les épargnants qui disposaient d'une réserve de 12.794 euros (moyenne fin 2020) se sont enrichis de 1.567 euros.

Mais derrière ces moyennes se cachent de grandes différences. Les fonds d'épargne-pension dynamiques, qui investissent généralement entre 65 et 75% de leurs actifs en actions, ont enregistré un rendement moyen de près de 16%. Au cours de la même période, le Stoxx 600, qui regroupe les actions de 600 entreprises européennes, a engrangé 25% de gains.

Ce bond est en partie le fait de la vigoureuse reprise de l'économie européenne, des mesures de relance, et de la politique monétaire. Les fonds d'épargne-pension sont obligés d'investir au moins 80% de leurs actifs en euros et n'ont donc pu que partiellement profiter des hausses de cours encore plus importantes sur Wall Street.

Les fonds défensifs, qui investissent environ 70% de leur portefeuille en obligations, affichent un rendement de 5,9% en moyenne, soit à peine plus que l'inflation enregistrée en décembre (5,7%). Deux fonds affichent des résultats inférieurs à l'inflation.

Le rendement relativement modeste des fonds défensifs est en grande partie – voire en totalité – le résultat de la présence limitée d'actions dans leur portefeuille, car les marchés obligataires européens ont connu une année difficile. La crainte de l'inflation et les perspectives d'un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne ont pesé sur les cours de la plupart des obligations européennes.

D'Ieteren champion

Le fonds de pension Interbourse Hermes, de la banque privée Dierickx Leys, affiche le meilleur rendement de 2021 avec une hausse de 21%. "Ce résultat est essentiellement dû à la forte hausse des cours de D'Ieteren , Brederode et Sofina ", explique Werner Wuyts, le gestionnaire du fonds. "Les actions étrangères dont le cours a le plus augmenté sont Alphabet (maison mère de Google) et LVMH."

Selon une étude de la rédaction, le holding D'Ieteren affiche un rendement de pas moins de 155%, ce qui représente la plus forte hausse de toutes les grandes sociétés holdings diversifiées. Et les holdings belges occupent une place prépondérante dans le portefeuille du fonds de Dierickx Leys.

Pour Wuyts, le fonds a également profité de la faible duration de son portefeuille obligataire. "Ce fut un avantage en 2021, alors que c'était un handicap les années précédentes." Plus l'échéance d'une obligation est courte, moins son cours diminue en cas de hausse des taux. En 2021, les taux ont augmenté après avoir baissé au cours des années précédentes.

"Au cours du premier semestre, nous avons misé sur les actions susceptibles de profiter de la reprise et sur les actions cycliques. Kinepolis, par exemple, a profité de la réouverture de l'économie." Olivier Van Haute Gestionnaire chez Degroof Petercam asset management

Les fonds de VDK et d'Argenta, gérés par Degroof Petercam asset management, ont fait mieux que la moyenne. "Pendant toute l'année, nous avons été positifs par rapport aux actions", explique le gestionnaire Olivier Van Haute. "Au cours du premier semestre, nous avons misé sur les actions susceptibles de profiter de la reprise et sur les actions cycliques.

Kinepolis , par exemple, a profité de la réouverture de l'économie. Au cours de la seconde partie de l'année, nous avons misé sur les entreprises disposant d'un pricing power et sur celles qui profitent de la hausse des investissements."

Pour la partie obligataire de leur portefeuille, Van Haute et Wuyts ont tous deux opté pour des échéances courtes. "Notre position dans des obligations liées à l'inflation a bien rapporté." La crainte de l'inflation a relancé l'intérêt pour ce type d'obligations.

Star fund, qui est commercialisé par ING, enregistre un moins bon rendement que les autres fonds dynamiques. "Vu que notre position neutre comprend 60% d'actions, notre profil de risque se situe entre celui des fonds concurrents équilibrés et dynamiques", explique le gestionnaire du portefeuille, Pierre Nicolas de NNIP. "Pendant les bonnes années boursières, comme 2021, nos résultats se situent entre les deux." Les fonds d'épargne-pension équilibrés ou mixtes investissent près de 50% en actions.

Les fonds de BNP Paribas asset management affichent également des résultats inférieurs à la moyenne, mais à plus long terme, leur rendement reste excellent. "Le rendement relativement bas engrangé en 2021 est dû essentiellement à la sélection d'actions non européennes", explique le gestionnaire Bart Van Poucke. "Nous détenions des positions relativement importantes dans les entreprises chinoises Alibaba et New oriental education , qui ont été fortement pénalisées."

-88 pour-cent Le cours du groupe de cours privés New oriental education a perdu 88% (en euros) après la décision de Pékin d'interdire aux institutions d'enseignement privé de réaliser des bénéfices.

Le cours du groupe de cours privés New oriental education a perdu 88% (en euros) après la décision de Pékin d'interdire aux institutions d'enseignement privé de réaliser des bénéfices. Le géant du commerce en ligne Alibaba a également souffert.

Le groupe a publié des chiffres décevants, il s'est vu infliger une amende record et son fondateur Jack Ma est entré en conflit avec le gouvernement chinois. Van Poucke a conservé sa position dans Alibaba. "La valorisation est aujourd'hui trop faible". Les actions de New oriental education ont été vendues.

Les petites actions ont également eu un impact négatif sur le fonds. Van Poucke explique: "Nous détenons une position importante dans les small et mid caps, qui ont affiché des résultats inférieurs à la moyenne. Nos actions belges, entre autres Lotus Bakeries et WDP , ont réalisé de bons rendements." En plus de ses propres fonds d'épargne-pension, BNP Paribas gère également les fonds de Crelan.

Stratégie en 2022

"Notre stratégie ne change pas: nous continuerons à chercher des actions de qualité à prix raisonnable", explique Wuyts de Dierickx Leys. Les principales positions du fonds Interbourse sont D'Ieteren, Sofina, Brederode, LVMH et Ackermans & van Haaren.

Van Haute de Degroof Petercam AM reste positif envers les actions, même s'il s'attend à plus de volatilité. "La croissance économique reste vigoureuse, les consommateurs ont beaucoup épargné et sont prêts à dépenser davantage. Les estimations des bénéfices pourraient être revues à la hausse, les entreprises continuent à investir et les pouvoirs publics prévoient davantage d'investissements. La politique monétaire devrait se resserrer, mais les banques centrales devront agir avec prudence à cause de la quantité élevée de dettes dans le système financier."

Le gestionnaire des fonds VDK et Argenta indique qu'il continuera à se focaliser sur les entreprises capables d'augmenter leurs prix sans trop de difficultés. Il souligne que les sociétés technologiques et productrices de biens d'équipement disposent d'un pouvoir de fixation des prix relativement important. C'est moins le cas pour le secteur chimique et les sous-traitants du secteur automobile.

"Les estimations de bénéfices des analystes pour 2022 sont plutôt conservatrices par rapport à la croissance économique." Pierre Nicolas Gestionnaire chez NNIP

Le poids des actions dans les portefeuilles restera plus élevé et celui des obligations plus faible que la "normale". "Nous disposons de liquidités en suffisance pour pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront sur les marchés d'actions", confie Van Haute.

Pierre Nicolas de NNIP se montre "modérément positif" envers les actions. "Les estimations de bénéfices des analystes pour 2022 sont plutôt conservatrices par rapport à la croissance économique. Vu que les valorisations sont élevées – sans pour autant être extrêmes – nous pourrions avoir de bonnes surprises. En outre, les investisseurs n'ont actuellement aucune alternative." Tout comme Van Haute, Nicolas s'attend à plus de volatilité à cause des incertitudes liées à la pandémie.

Concernant le volet obligataire de son fonds, le gestionnaire de Star fund préfère les obligations d'entreprises aux obligations souveraines de qualité. Le rendement de ces dernières est très bas, voire négatif. Au vu de l'augmentation des incertitudes, la duration – et donc la sensibilité aux taux – du portefeuille obligataire a été légèrement relevée, mais reste inférieure à la normale.

Van Poucke reste également positif sur les actions. "Nous pensons que la croissance économique sera suffisamment vigoureuse pour soutenir les bénéfices des entreprises et nous continuerons à investir davantage en actions. Les principaux risques sont l'inflation et la hausse éventuelle des taux réels. C'est pourquoi nous regardons vers les régions où l'impact de la hausse des taux devrait être plus limité. C'est notamment le cas de l'Europe et du Japon."

Aux États-Unis, Van Poucke privilégie les small caps parce qu'il s'attend à ce que les grandes capitalisations traversent une période plus difficile. Ces derniers jours, il est à nouveau apparu que les sociétés technologiques américaines étaient sensibles aux taux et donc vulnérables en cas de hausse des taux à long terme. Dans son volet obligataire, BNP Paribas continue à réduire la sensibilité aux taux de son portefeuille, en particulier au niveau des obligations souveraines.