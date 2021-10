"La Chine recèle de belles opportunités d’investissement"

Le renforcement des règlementations dans des secteurs comme l’immobilier et la technologie a fortement réduit l’appétit des investisseurs pour les actions chinoises. L’indice MSCI China, qui reprend les principales actions de l’Empire du Milieu, affiche une perte de plus de 15% depuis le début de l’année .

«Même si les incertitudes resteront élevées à court terme, les moteurs sous-jacents de la croissance chinoise sont intacts , ce qui crée des opportunités d’investissement intéressantes», estime Andrew McCafferty, stratège en chef de Fidelity International. «Les investisseurs ont tendance à se focaliser sur les chiffres de la croissance économique alors qu’il n’existe souvent qu’une faible corrélation entre cette croissance et l’évolution des marchés d’actions.

Fidelity est donc convaincu que les réformes structurelles seront profitables aux investisseurs. «Les nouvelles règles en matière d’enseignement, de soins de santé et d’immobilier devraient augmenter le revenu disponible des ménages, ce qui à son tour se traduira par une hausse des dépenses de consommation de biens et de services et devrait soutenir l’économie», ajoute Paras Anand, en charge de la stratégie asiatique du groupe.