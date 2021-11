Les 3 fonds préférés de Vincent Morel (Arbevel)

Fonds d’actions

Seilern World Growth

Le fonds actions Seilern World Growth investit dans de grandes sociétés internationales de qualité, leaders dans leurs marchés et disposant d’un fort "pricing power", avec un potentiel de croissance important et durable. Les travaux de recherche des gérants portent sur la vision stratégique des managements, la solidité des bilans, la génération de free cash-flow, et les perspectives de croissance à long terme, souvent mal appréhendées par les investisseurs qui se concentrent davantage sur les perspectives à court terme. Ils cherchent également à identifier les éventuels points d’inflexion dans les anticipations de croissance qui pourraient remettre en cause certains statuts boursiers, afin de se prémunir contre un risque de baisse du multiple de valorisation. Cette stratégie fait partie de nos fortes convictions et constitue un socle important de nos mandats globaux.