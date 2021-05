Les 3 fonds préférés de Wim Antoons (Portolani)

Wim Antoons est Associé et Head of Portfolio Desk chez Portolani, une société anversoise qui conseille de riches familles, et où il participe à la sélection de fonds de tiers.

Fonds d’actions

Magallanes UCITS European Equity

Ce gestionnaire espagnol investit dans des actions européennes sous-évaluées. En investissant dans ce fonds, il est possible de miser sur la reprise économique en Europe. Le fonds investit dans des entreprises susceptibles de profiter de la réouverture de l’économie à l’issue de la crise du Covid-19. Les principaux secteurs sont les matériaux, les sociétés industrielles, les biens de consommation cycliques et l’énergie.

Un autre atout du fonds est la faible valorisation des actions en portefeuille: un ratio cours/bénéfice inférieur ou égal à 10, combiné avec un taux de croissance des bénéfices des entreprises sous-jacentes de plus de 11%. Par ailleurs, le fonds investit à la fois dans des small et des large caps.

Fonds obligataire

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund EH

PIMCO est un des plus grands gestionnaires de fonds obligataires au monde. Il peut ainsi se spécialiser dans tous les segments du marché. Pour tirer encore un rendement positif des obligations, il faut se tourner vers les marchés émergents, où, avec le risque de change couvert, le rendement moyen se monte à 5,4% si les obligations sous-jacentes sont conservées jusqu’à leur échéance.

Le fonds investit surtout dans des obligations souveraines, mais il investit aussi dans d’autres obligations ou devises locales. La notation de crédit moyenne des obligations est BBB, ce qui indique que le gestionnaire est attentif au risque de crédit. Ce type de fonds est cependant plus volatil que les fonds obligataires classiques investissant dans des obligations de pays occidentaux, car les risques politiques et économiques sont plus élevés.

Fonds mixte

BL Global 50

Ce fonds mixte est géré par Banque de Luxembourg Investments. L’allocation des actifs est prédéterminée, à savoir 50% en actions et 50% dans d’autres actifs. Côté actions, il s’agit surtout d’actions européennes et de pays émergents en fonction des opportunités. Le secteur pharmaceutique et les biens de consommation sont surpondérés. Pour les autres actifs, le gestionnaire privilégie les obligations souveraines allemandes, les métaux précieux et le cash.

Par ailleurs, la position en or du fonds apporte une bonne protection en cas de hausse de l’inflation. Le gestionnaire peut couvrir ses positions en actions, ce qui s’est révélé payant en période de forte volatilité. Ce fonds peut être utilisé comme amortisseur pour les investisseurs qui souhaitent protéger en partie leur portefeuille contre une trop forte volatilité des marchés.

