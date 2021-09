Les méandres de la taxe sur les plus-values des fonds de fonds

Cette taxe se présente sous la forme d’un précompte mobilier de 30% sur la plus-value réalisée par certains fonds d’investissement au moment de leur revente . Elle ne s’applique pas sur la totalité de la plus-value, mais uniquement sur les revenus et la plus-value réalisée sur les titres à rendement fixe (comme les obligations). Deux éléments rendent l’application de la taxe particulièrement complexe. Tout d’abord, il faut déterminer si le fonds relève ou non de la taxe "Reynders". Ensuite, il faut calculer la partie imposable de la plus-value.

Un deuxième élément est le calcul de la base imposable. Pour déterminer le montant de la taxe, il faut pouvoir calculer, au moment de la vente, le montant de la plus-value et des revenus perçus par l’investisseur à partir des éléments à rendement fixe du fonds. Dans un fonds mixte, où la proportion de titres à rendement fixe change constamment, ce n’est pas évident.

Pour que le calcul de la taxe reste simple, plusieurs gestionnaires de fonds calculent tous les jours une valeur TIS (Taxable Income per Share) en plus de la valeur d’inventaire du fonds. La TIS représente la partie de la valeur d’inventaire comprenant les revenus imposables. Ici aussi, de nombreuses maisons de fonds étrangères ne font pas cet exercice qu’elles considèrent comme trop fastidieux. Si la valeur TIS n’est pas disponible, il est possible de se tourner vers un test d’actifs que les maisons de fonds doivent réaliser régulièrement. Ce test indique le pourcentage du fonds investi en titres à rendement fixe. Ce chiffre permet de calculer la base imposable. La plus-value totale perçue par l’investisseur est alors multipliée par le pourcentage moyen de titres à rendement fixe du fonds. Cette méthode est considérée comme acceptable pour calculer la base taxable. Si aucun test d’actif n’est disponible, l’administration fiscale prendra en compte la totalité de la plus-value, y compris donc la plus-value sur actions.