Nombre de Belges liquident leur épargne-pension

Les retraités qui ont mis de l’argent de côté pour leurs vieux jours via un fonds d’épargne-pension peuvent décider du moment où ils le liquident. En 2020, de nombreux pensionnés avaient attendu , étant donné que la crise du coronavirus avait fait baisser les marchés d’actions européennes et que le cours des fonds était relativement bas. L’ année 2021 fut bien meilleure , ce qui explique la hausse du nombre de pensionnés ayant décidé de liquider leur épargne-pension.

Chez KBC, les montants réclamés ont augmenté de 50% , ce qui est comparable à l’année 2019, également une excellente année boursière. Chez BNP Paribas Fortis, le nombre de remboursements est en hausse de 11% et les montants de 21%, contre respectivement 7 et 19% chez Belfius . ING signale également une hausse des flux sortants. Seul Argenta indique ne pas vouloir (pouvoir ?) tirer cette conclusion.

Fonds plutôt qu'assurance

En 2021, un nombre plus important de nouveaux souscripteurs ont choisi un fonds plutôt qu’un produit d’assurance. Chez KBC, le basculement est même spectaculaire , avec une hausse de 40% du nombre de nouvelles souscriptions à un fonds d’épargne-pension. Pas moins de 91% des nouveaux épargnants ont opté pour un fonds et 9% seulement ont choisi une assurance.

Les assurances-pension sont traditionnellement des produits sûrs, c’est-à-dire de type Branche 21, assortis d’un rendement garanti. Mais à cause des taux ultra-bas, ce rendement garanti est très faible. C’est pourquoi les assureurs proposent de plus en plus souvent leurs assurances Branche 23. Elles n’offrent pas de rendement garanti, mais vu qu’elles investissent davantage en actions, le rendement à long terme est potentiellement plus élevé.