Protégez votre portefeuille contre les aléas de l’année 2022

L’inflation et le variant Omicron poussent les gestionnaires patrimoniaux belges à se montrer prudents. Les actions conservent leur statut de classe d’actifs privilégiée, mais le portefeuille idéal pour 2022 se dote d’accents plus défensifs.

Lors de notre enquête semestrielle auprès des gestionnaires de fonds belges, nous les interrogeons sur leurs attentes envers les marchés financiers. Dans l’enquête de juin, les experts boursiers ont certes évoqué une flambée de l’inflation, mais cela ne les a pas empêchés de rester en mode «risque». Pour les profils neutres (50% d’actions), ils ont ajouté 6 points de pourcentage en actions, tandis que la part des liquidités se maintenait à 4%. Aujourd’hui, les gestionnaires patrimoniaux se montrent un peu plus prudents. La surpondération des actions se monte à 4 points de pourcentage et la part des liquidités passe à 7%.

Cette évolution est due en grande partie à la crise du coronavirus qui semble moins maîtrisée aujourd’hui qu’il y a six mois. «Suite à l’émergence du variant Omicron, nous avons opté pour la prudence. Nous devons rester vigilants, car ce variant est une inconnue qui augmente encore l’incertitude actuelle», explique Tom Mermuys de KBC Asset Management.

À la crise sanitaire s’ajoute aujourd’hui la reprise de l’inflation, qui inquiète les experts. Les maisons de fonds la considèrent même comme un thème d’investissement pour 2022. «L’inflation restera sous les feux de la rampe», renchérit Michaël De Man d’Econopolis. La plupart des stratèges s’attendent à un pic d’inflation au premier trimestre, suivi par une lente diminution. «Mais le risque demeure que cette inflation élevée soit plus structurelle qu’attendu», estime Wim D’Haese de Deutsche Bank. Steven Steyaert de NNIP n’exclut pas que, l’an prochain, les banques centrales réagissent de manière excessive à l’inflation. «Si la BCE restreint ses mesures davantage que prévu, la croissance pourrait ralentir fin 2022, avec comme conséquence l’aplatissement de la courbe des taux», poursuit-il

Au vu de ce cumul d’incertitudes, les experts sont d’accord pour dire que 2022 pourrait être une année boursière marquée par une forte volatilité. «Les nombreuses incertitudes se traduiront par d’importantes fluctuations de cours», estime Steyaert, dont le scénario de base pour l’an prochain prévoit une hausse des taux obligataires et des marchés d’actions. «Mais, par comparaison avec d’autres années, la probabilité que ce scénario se réalise est beaucoup plus faible. En d’autres termes, la probabilité d’un scénario complètement différent est plus élevée que la normale», explique-t-il.

Dans ce contexte, il est logique que les stratèges se montrent plus prudents dans l’élaboration de leurs portefeuilles. «Nous sommes préparés à ces incertitudes», ajoute Ken Van Weyenberg de Candriam. Nous reprenons ci-dessous quelques-uns des accents défensifs prônés par les stratèges boursiers.

1. Montrez-vous sélectif au niveau des actions

Si l’inflation reste un problème majeur en 2022, le meilleur moyen de s’en protéger consiste à acheter des actions. «À moyen terme, les actions restent la classe d’actifs privilégiée, vu que les entreprises sont les mieux placées pour intégrer l’inflation dans leurs prix de vente, ce qui leur permettra d’éviter la pression sur leur rentabilité et aura des conséquences positives pour le cours de l’action», explique Günter Van Rossem d’Orcadia Asset Management. Malgré tout, la sélectivité jouera un rôle crucial. L’accent doit être mis sur la qualité, estiment les stratèges. «Les investisseurs devront choisir des actions d’entreprises jouissant d’une position concurrentielle très solide qui leur permette d’intégrer l’inflation sans trop de difficultés», ajoute Werner Wuyts de Dierickx Leys. Ken Van Weyenberg souligne lui aussi l’importance de se montrer sélectif. «Les plus intéressantes sont les actions d’entreprises performantes dont les résultats futurs sont prévisibles et qui disposent d’un pouvoir de fixation des prix.»

2. Soyez prudents sur les marchés émergents

Au plan régional également, les experts boursiers se montrent moins enclins à prendre des risques. Il y a six mois, les pays émergents étaient encore leur marché préféré pour les actions. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Günter Van Rossem préfère l’Europe et se réfère à la sensibilité aux taux des marchés émergents. «L’Europe est relativement intéressante en termes de valorisation, et le risque d’augmentation des taux y est inférieur à celui d’autres régions. C’est la raison pour laquelle nous restons à l’écart des marchés émergents. Ils sont certes intéressants sur le plan de leur valorisation et sont clairement à la traîne. Mais ils restent en moyenne beaucoup plus vulnérables en cas de hausse des taux. En outre, le taux de vaccination y est beaucoup plus bas, ce qui peut peser sur la croissance», ajoute Van Rossem.

Même attitude prudente chez Luc Aben de Van Lanschot et Erik Joly d’ABN Amro Private Banking. «Nous sommes assez inquiets à propos de l’économie chinoise, non seulement à cause de la crise de l’immobilier qu’elle est en train de traverser, mais aussi de la tournure idéologique prise par le gouvernement depuis l’été 2021», précise Aben.

Steven Steyaert avance un autre facteur incitant à la prudence sur les marchés émergents. «La reprise de l’inflation et les possibles fuites de capitaux poussent de nombreuses banques centrales de pays émergents à resserrer leur politique monétaire. Par conséquent, nous nous attendons à ce qu’en 2022, le différentiel de croissance entre les pays émergents et les économies industrialisées atteigne son niveau le plus bas des 20 dernières années. La croissance chinoise donnera le ton. Nous nous attendons aujourd’hui à ce qu’elle atteigne le creux de la vague, mais la vigueur de l’accélération de la croissance chinoise est très incertaine, entre autres à cause de la pression au niveau du secteur immobilier», ajoute Steyaert.

3. Méfiez-vous des actions de croissance

La technologie a beau faire encore partie des secteurs préférés, elle perd une place dans le classement par rapport à notre dernier baromètre. «Les actions de croissance, comme la technologie, devraient davantage souffrir de la hausse progressive des taux d’intérêt», explique Pol Pierret d’AXA Investment Managers.

En outre, les experts prônent la prudence envers les secteurs ayant fait l’objet d’un «hype» au cours de l’année. «2022 pourrait être une année où les entreprises rentables, au bilan solide, continueront à s’imposer au détriment des actions ‘mèmes’ très en vogue, surévaluées et souvent en perte», explique Steyaert.

Pour 2022, les analystes mettent en avant l’industrie bancaire, qui devient leur secteur de prédilection. «Les actions financières seront les premières à profiter de la hausse des taux à long terme. De plus, les valorisations sont raisonnables», poursuit Pol Pierret. Pour Luc Aben, les banques européennes en particulier devraient profiter d’un léger redressement de la courbe des taux.

Enfin, il ne faut pas oublier le secteur pharmaceutique (défensif). Erik Joly y voit surtout des opportunités grâce à l’innovation. «Dans le passé, le secteur des soins affichait souvent du retard par rapport aux autres secteurs en matière d’intégration d’outils technologiques. Dans les mois et années qui viennent, nous voyons des opportunités d’investissement dans des entreprises qui rendront possible la transformation technologique du secteur des soins de santé. Je pense notamment aux fournisseurs de services informatiques et de données, ainsi qu’aux fabricants d’équipements médicaux», confie Joly.

4. Protégez votre portefeuille obligataire

Les experts boursiers procèdent également à des ajustements au sein de leur portefeuille obligataire. «Les détenteurs d’obligations doivent surtout garder sous contrôle la sensibilité aux taux (duration) de leur portefeuille afin de limiter au minimum les pertes en cas de hausse des taux», explique Wim D’Haese. Les cours des obligations à courte échéance baissent moins en cas de hausse des taux. Luc Aben plaide lui aussi en faveur d’échéances plus courtes. «Sur le marché des obligations, nous privilégions des durations moyennes de 4 à 5 ans», ajoute-t-il.

Au sein du volet obligataire, les experts optent de préférence pour des obligations liées à l’inflation. Erwin Deseyn de CapitalAtWork et Günter Van Rossem d’Orcadia Asset Management en sont des ardents défenseurs. «Nous conseillons de réserver une part importante aux linkers, vu qu’elles offrent une protection lorsque l’inflation – contre toute attente – commence à dérailler», poursuit Van Rossem.

5. Diversifiez votre portefeuille avec des produits alternatifs

Tous les experts boursiers ne les recommandent pas, mais la majorité d’entre eux considèrent tout de même les investissements alternatifs comme un moyen de diversifier leurs portefeuilles. «Quand l’inflation monte, cela peut être une bonne idée d’investir dans des actifs réels comme les biens immobiliers», conseille Pol Pierret. «Les investisseurs qui souhaitent se protéger contre la reprise inopinée de l’inflation peuvent se tourner vers les actifs réels comme les biens immobiliers, les terrains et les infrastructures», renchérit Luc Aben.

Par ailleurs, les matières premières pourraient se trouver à la veille d’une période de hausse des prix. «Les matières premières méritent une place dans les portefeuilles, même si celle-ci doit être limitée. Pour l’instant, nous détenons un mix d’or et de droits d’émission de CO2 dans certains portefeuilles. L’or est un bon moyen de se diversifier et offre une protection en cas de stagflation. Le métal jaune peut également servir de refuge si l’optimisme des marchés retombe. Les droits d’émission de CO2 sont une nouvelle sous-classe d’actif. Ils sont un facteur important dans la campagne de lutte contre le changement climatique de l’Union européenne et sont utilisés pour encourager la transition des énergies fossiles vers les sources d’énergie alternatives. Nous nous attendons à ce qu’un déséquilibre subsiste au cours des prochaines années entre l’offre et la demande de ces droits d’émission. Leur prix devrait donc continuer à augmenter», explique Steyaert.

Les experts restent malgré tout prudents avec les matières premières. «Le pétrole et le gaz pourraient tirer les marrons du feu si l’hiver qui s’annonce est rigoureux, mais l’équilibre entre l’offre et la demande semble revenir. Les métaux industriels souffrent du ralentissement du secteur immobilier chinois et les métaux précieux sont souvent en difficulté en cas de hausse des taux américains», explique Tom Mermuys pour justifier sa décision de rester à l’écart des matières premières.