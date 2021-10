Sandra Cowl (Carmignac): "La Fast Fashion est le deuxième plus gros pollueur au monde"

1. Pourquoi accordez-vous autant d’importance au secteur de la mode?

Sandra Crowl: «Ce secteur est le deuxième plus gros pollueur d’eau au monde et émet beaucoup de CO2. Autre caractéristique: l’énorme quantité de déchets produits par l’industrie. Chaque année, plus de 500 milliards de dollars sont perdus parce que la moitié de la production est jetée après un an et qu’il n’existe que peu ou pas de possibilités de recyclage. Seul 1 % de toutes les matières utilisées est aujourd’hui recyclé dans d’autres vêtements. Et le secteur ne se contente pas de polluer, il affiche de piètres scores sur le plan social, avec de très mauvaises conditions de travail dans les ateliers et d’énormes problèmes de santé et de sécurité. Nous investissons sur le long terme et nous souhaitons aborder les problèmes sociaux et environnementaux en dialoguant directement avec le management. Les entreprises qui sont coresponsables du problème font aussi partie de la solution.»