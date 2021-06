L’Europe unifie un peu plus le marché des fonds

Le 2 août prochain verra l’entrée en vigueur de nouvelles règles européennes dont l’objectif est de simplifier la distribution des fonds dans différents pays européens. Il s’agit d’une nouvelle étape vers l’unification du marché des fonds européens.

Avec les directives européennes UCITS – qui concernent les fonds classiques – et AIFM – pour les fonds alternatifs – l’Europe s’efforce depuis plusieurs années de créer un marché unique où les fonds d’investissement pourraient facilement se négocier au-delà des frontières. Mais malgré plusieurs modifications des directives, le marché européen reste très fragmenté.

Une étude menée par la Commission européenne en 2018 révélait que 70% des montants investis dans les fonds l’étaient dans le pays d’origine du fonds. Seuls 37% des fonds UCITS et 3% des fonds alternatifs sont proposés dans plus de trois pays européens. Une des principales raisons réside dans les différentes interprétations nationales des directives européennes, ce qui signifie que le cadre juridique diffère encore beaucoup d’un pays à l’autre. Pour les maisons qui souhaitent proposer leurs fonds dans d’autres pays, cette situation se traduit souvent par des surcoûts.

Pour supprimer ces barrières, la Commission européenne a travaillé à une nouvelle révision des règles de distribution. Celles-ci entreront en vigueur le 2 août prochain. La directive européenne n’a pas encore été transposée en droit belge, mais le projet de loi donne déjà une bonne idée de la future règlementation belge.

"Ces nouvelles règles auront des conséquences importantes pour le marché des fonds", estime Bart Denys, qui conseille plusieurs maisons de fonds en tant qu’avocat chez Clifford Chance.

Une de ces règles doit permettre de mettre fin plus facilement à la commercialisation d’un fonds dans un pays s’il ne fonctionne pas suffisamment bien. "À l’heure actuelle, c’est assez complexe, ce qui explique la réticence des maisons de fonds à se lancer sur les marchés étrangers", poursuit Denys.

De plus, la commercialisation d’un fonds alternatif dans un pays donné n’exigera plus une présence physique. "La nouvelle règlementation permet de proposer de l’aide par l’intermédiaire des canaux électroniques. Cela devrait drastiquement réduire les coûts et les efforts nécessaires pour pénétrer un nouveau marché", estime Denys.

Prémarketing

La notion de "prémarketing" devrait aussi être mieux définie. "Les fournisseurs de fonds alternatifs souhaitent souvent savoir dans quelle mesure les investisseurs sont ouverts à certaines idées d’investissement avant d’élaborer un produit concret. Aujourd’hui, les conditions de ce prémarketing diffèrent sensiblement entre les États membres. Pour remédier à ces différences, l’Europe propose aujourd’hui un cadre de référence uniforme."

Les instances européennes demandent également plus de transparence de la part des autorités de contrôle nationales, ce qui devrait permettre aux maisons de fonds de mieux connaître la procédure d’enregistrement dans les autres pays. "Les autorités de contrôle nationales doivent également publier sur leurs sites internet les droits et les coûts applicables, ou du moins leur méthode de calcul", poursuit Denys.

D’après l’avocat, les nouvelles règles permettront de dynamiser le marché des fonds. "Les maisons de fonds pourront plus facilement se lancer ou sortir d’un nouveau marché. On peut donc espérer que ces nouvelles règles se traduiront par une plus grande envie d’expérimenter et donc par un élargissement de l’offre de produits pour les investisseurs."