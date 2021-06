Le/la gestionnaire derrière votre fonds: Amit Mehta

>Qui est votre gestionnaire de fonds préféré?

>Le meilleur placement de votre carrière?

>Quel est l’aspect le plus difficile de la gestion d’un fonds?

Le plus difficile est de séparer le bon grain de l’ivraie parmi les rumeurs . Notre priorité est d’identifier d’excellentes entreprises pour les conserver aussi longtemps que possible. Le principal défi consiste à ne pas se laisser séduire par des entreprises qui affichent d’excellents résultats sur la base de facteurs à court terme.

>Peut-on entrer et sortir du marché à bon escient?

Je ne pense pas que ce soit impossible, mais cela dépend du type d’investisseur que vous souhaitez être et de votre horizon de placement. Plus cet horizon est lointain, moins vous devez vous soucier du "market timing". Il est plus important de savoir si les fondamentaux de l’entreprise sont solides et durables. En ce sens, le "market timing" n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir.