Cela fait plus de 20 ans que les fonds axés sur le thème de l’eau investissent dans des entreprises qui s’intéressent à l’or bleu. Et ce thème est plus actuel que jamais. "Il y aura toujours une demande pour l’eau, ce qui devrait permettre à ces entreprises de connaître une croissance éternelle", estiment les gérants de fonds.