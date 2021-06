Rosa van den Beemt: "Les entreprises doivent davantage miser sur la diversité"

1. Comment réussissez-vous à convaincre les entreprises à davantage se diversifier sur le plan ethnique?

Nous attendons des entreprises qu’elles misent sur la diversité raciale et ethnique au sein de leurs conseils d’administration et au niveau du management. Cela signifie qu’elles devront faire rapport sur ce sujet et indiquer comment elles comptent améliorer cette diversité et dans quels délais. En 2020, nous avons obtenu de 40 entreprises qu’elles s’engagent à fournir davantage d’informations. Il s’agit entre autres de Bank of America, d’Amazon et de BASF. L’égalité va par ailleurs plus loin que la diversité dans les fonctions dirigeantes. Le comportement des entreprises, le type de produits qu’elles vendent et la façon dont elles les commercialisent, etc. jouent également un rôle dans la recherche d’une société plus diversifiée.