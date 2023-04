Peter Harrison, CEO de Schroders: "Les banques centrales risquent plus de se tromper que d’avoir raison"

"Nous attribuons tellement de sagesse aux banques centrales que c’en est déplacé. Les banquiers centraux sont des personnes ordinaires, comme vous et moi, qui utilisent des données incomplètes", estime Peter Harrison, CEO de Schroders, le plus grand gestionnaire de fonds britannique, qui comptabilise plus de 800 milliards d’euros d’actifs sous gestion.