Un fonds d'Oddo pour miser sur l’avenir de l’alimentation

Au cours des dernières années, grâce à plusieurs acquisitions, le gestionnaire patrimonial franco-allemand Oddo Asset Management s’est transformé en un acteur de taille moyenne dans le secteur, avec 125 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Oddo propose 18 fonds dans notre pays. Trois questions à son CEO, Nicolas Chaput.

1. Quels sont les principaux domaines d’expertise d’Oddo?

Nicolas Chaput: "Nous sommes un gestionnaire patrimonial indépendant. Le groupe est détenu par la même famille depuis cinq générations. En outre, les collaborateurs détiennent 25% des actions. Cette indépendance nous permet de suivre notre propre stratégie et de définir nos propres accents."

"Nous sommes actuellement spécialisés sur le marché européen où nous nous focalisons sur les petites et moyennes capitalisations, qui recèlent encore beaucoup de valeur ajoutée pour les analystes et gestionnaires de fonds. Dans le segment des plus grandes sociétés (large caps), nous appliquons une stratégie quantitative. En effet, nous trouvons qu’il est plus difficile d’y créer de l’alpha étant donné que le marché est déjà très mature. Dans le segment obligataire, nous sommes surtout spécialisés dans les obligations à haut rendement, où nous faisons partie des cinq plus grands acteurs en Europe."

2. Pour vos fonds mixtes, vous appliquez une approche durable. Sur quoi se base-t-elle?

Chaput: "Avec nos fonds mixtes – commercialisés sous la marque Oddo Polaris –, nous nous distinguons de nombreux autres fonds mixtes par notre approche durable. Nous appliquons une politique “best in universe”. En d’autres termes, nous cherchons les acteurs les plus durables au sein des secteurs et des segments. À cette fin, nous avons développé notre propre système de rating."

"Dans notre politique de durabilité, nous accordons énormément d’importance à la qualité de la gouvernance. De nombreux acteurs “ESG” (Environnement, Société et Gouvernance) s’intéressent surtout au “E” d’Environnement et donc aux problématiques liées au climat. Grâce à notre analyse de durabilité, nous avons obtenu le label de Febelfin pour nos fonds mixtes. Nous estimons que ce label est un des plus progressistes en Europe."

3. Vous proposez également des fonds thématiques. Avez-vous des projets en préparation?

Chaput: "Nous avons défini notre univers d’investissement selon des thèmes. Nous proposons par exemple un fonds qui mise sur l’intelligence artificielle et un fonds axé sur la “planète verte”. Et nous préparons un fonds qui misera sur l’avenir de l’alimentation. La chaîne alimentaire et notre assiette prennent de plus en plus d’importance. Nous voulons proposer un fonds distinct axé sur cette problématique."