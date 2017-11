AB InBev baisse... pour la bonne cause (+Briefing actions)

Le Bel 20 et les principaux indices européens sont en hausse ce mardi matin, soutenus, notamment, par Wall Street. AB InBev cote ex-dividende intérimaire.

Solvay, Ageas et Ontex plombent le Bel 20 (+Briefing actions)

• La tendance

Les marchés européens sont en hausse ce mardi matin soutenus par la clôture positive de Wall Street et par une croissance plus solide qu’attendu en Allemagne. L'euro est en nette hausse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,32% vers 9h35 tandis que l’indice des valeurs cotées en continu affichait un recul de 0,27%.

Au sein du Bel 20, Umicore occupe la place de leader avec un gain de 1,15%. A l’autre bout du spectre, AB InBev recule de 1,6% et est passé sous la barre des 100 euros. Mais c’est pour la bonne cause: le coupon intérimaire de 1,6 euro est détaché ce mardi et sera payé le 16 novembre.

Hors Bel 20, Celyad grimpe de 6% après sa chute mystère de 15% hier. Dans le même compartiment, Biocartis prend 3,2% et Asit Biotech perd 6,2%.

• Le briefing actions

>ING : Kempen a relevé son objectif de cours à 16,5 euros contre 14,5 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Engie : LBW a relevé son objectif de cours à 16,5 euros contre 15,5 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 195.373 actions propres à un prix unitaire moyen 40,77 euros.

>AB InBev cote ex-dividende de 1,60 euro brut. Il sera payé le 16 novembre.

>BlackRock a franchi, à la hausse, le seuil de 5% dans le capital de Cofinimmo passant de 4,96% le 18 octobre à 5,13% à la date du 8 novembre.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Ontex passant de 0,53% du capital à 0,63% à la date du 10 novembre.

>BlackRock Investment Management a réduit sa position vendeuse sur Ontex passant de 0,66% du capital à 0,59% à la date du 9 novembre.

>Spécialiste du transport maritime en vrac, Cobelfret a pris une participation de 5,15% dans le groupe belge de tankers Euronav. Dans quel but? Notre article.

>Ahold Delhaize : Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 20,20 euros contre 22,7 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 317.866 actions propres au prix unitaire moyen de 16,62 euros.

>Marshall Wace a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,95% du capital à 0,86% à la date du 10 novembre.

>Marshall Wace a réduit sa position vendeuse sur IBA passant de 0,88% du capital à 0,79% à la date du 10 novembre.

>TopBio1 signale avoir franchi, à la baisse, le seuil des 3% dans le capital de Biocartis. A la date du 7 novembre, il ne détenait plus d’actions Biocartis.

>X-Fab : Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 6,75 euros contre 6 euros avant.

>A tenir à l’œil ce mardi. Belgique. Résultats après Bourse d’Aedifica et de Jensen-Group. Zone euro. Production industrielle septembre à 11h. PIB 3e trimestre (seconde estimation) à 11h. Allemagne. Confiance des investisseurs (Zew) novembre à 11h. Royaume-Uni. Inflation octobre à 10h30.