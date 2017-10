AB InBev flanche après une hausse de 10% (+Briefing actions)

Les tensions politiques en Espagne pèse sur le Bel 20. Le marché sanctionne le rachat français de Belron, une filiale de D'Ieteren.

A l’instar des autres marchés européens, la Bourse de Bruxelles creusait ses pertes en matinée après avoir ouvert sur un statu quo. Les tensions politiques en Espagne pèsent sur la séance.

Un peu avant 11h, le Bel 20 cédait 0,4% et l’indice des valeurs en continu amplifiait le mouvement (-0,6%).

AB InBev qui publiera ses résultats trimestriels jeudi prochain cède 1,5% à 105,6 euros. Une prise de bénéfice à première vue. En l’espace d’un petit mois le titre s’est en effet adjugé un petit 10%.

Le producteur d’inox Aperam est également sous pression avec un recul de 1,4%.

Ageas, de son côté, profite d’une note positive de Macquarie qui voit le titre à 55 euros dans un horizon de 12 mois. L’action progresse de 0,76% à 40,95 euros.

Hors Bel 20, Biocartis chute de 5,4% après avoir enregistré une belle grimpette au cours des dernières séances.

D’Ieteren perd 3,9% dans la foulée de l’annonce par sa filiale Belron d’un rachat en France dans le service aux habitations.

>Ageas : Macquarie entame le suivi de la valeur avec une recommandation à " surperformance " et un objectif de cours de 55 euros.

>Engie : Mediobanca entame le suivi de la valeur à " neutre " avec un objectif de cours de 15 euros.

>BlackRock Institutional Trust Company a accru sa position vendeuse sur Ontex passant de 1,19% du capital à 1,20% à la date du 17 octobre.

>Belron, la filiale de D'Ieteren, rachète 80% de Maisoning, une société française spécialisée dans les réparations, les rénovations et les dépannages dans les habitations. Notre article.

>Le groupe de plantations Sipef estime que le résultat récurrent de son exercice actuel sera nettement supérieur à celui de l'an dernier. Notre article.

>Les sites de Recticel qui ont reçu de BASF du TDI contaminé ont repris leurs activités. BASF affirme, pour sa part, qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Notre article.

>Kiadis : KBC a réduit son objectif de cours à 12,5 euros contre 17,5 euros avant. La recommandation reste à " acheter ".

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,69% du capital à 0,79% à la date du 17 octobre.

>RAM Active Investment a réduit sa position vendeuse sur IBA passant de 0,79% du capital à 0,67% à la date du 17 octobre.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Euronav passant de 0,68% à 0,70% du capital à la date du 17 octobre.

>La société immobilière Wereldhave Belgium confirme ses prévisions pour 2017. Le CFO Eddy De Landtsheer s’en va. Il sera remplacé par Cédric Biquet. Notre article.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Confiance des consommateurs octobre à 15h. Résultats d’Econocom après Bourse. USA. Résultats de Bank of New York Mellon, PayPal, PPG Industries et Verizon.