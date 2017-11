AvH saluée par le marché (+Briefing actions)

Le Bel 20 se distingue dans une Europe boursière qui évolue en ordre dispersé. Les investisseurs attendent les minutes de la dernière réunion de la Fed.

AB InBev baisse... pour la bonne cause (+Briefing actions)

• La tendance

Les principaux indices européens évoluent en ordre dispersé ce mercredi matin alors que les opérateurs attendent les minutes de la dernière réunion de la Fed à 20h. L’euro est en hausse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 se distingue de ses homologues avec un gain de 0,35% vers 10h. L’indice des valeurs cotées en continu évolue dans des proportions identiques.

AvH prend plus de 3% dans la foulée de ses résultats trimestriels et après l’annonce de la cession d’une participation. Bekaert se reprend avec un gain de 1,6% tandis que bpost progresse de 1,4%.

Galapagos est lanterne rouge du Bel 20 malgré l’annonce d’un paiement d’étape de 10 millions de dollars.

Hors Bel 20, CFE progresse de 2,6% après la publication de ses chiffres trimestriels. Le marché sanctionne (- 4,3%), par contre, ceux de Greenyard dévoilés mardi soir.

• Le briefing actions

>Le holding anversois AvH qui a publié ses résultats trimestriels a vendu sa participation de 75% dans la SNTC pour 45,5 millions d'euros, soit une plus-value de 21 millions. Notre article.

>AvH :

*KBC a relevé son objectif de cours à 150 euros contre 145 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

*Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours à 155 euros contre 140 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>Galapagos lance une étude de phase I avec son nouveau correcteur C2, le GLPG3221 dans le traitement de la mucoviscidose. Galapagos reçoit un paiement d’étape de 10 millions de dollars de son partenaire AbbVie. Le communiqué.

>BlackRock International Trust Company a accru sa position vendeuse sur Ontex passant de 1,63% du capital à 1,71% à la date du 20 novembre.

>Pour les neuf premiers mois de l'année, CFE a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 14%. Celui de DEME a grimpé de 28%. Notre article.

>Hilmar Rode, le CEO de Nyrstar a participé à une augmentation de capital et a acquis, le 14 novembre, 76.923 actions Nyrstar au prix unitaire de 6,50 euros.

>Frank Rittner, chief operating officer de Nyrstar, a acquis, le 20 novembre, 250.000 actions Nyrstar au prix unitaire de 6,39 euros.

>La Gimv et la famille Jenoudet ont signé un accord prévoyant l’entrée de Gimv au capital d’AgroBiothers, un groupe européen spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d’hygiène, de soins et d’accessoires pour les animaux de compagnie. Le communiqué.

>La position vendeuse de GSA Capital Partners dans Ablynx est passée sous le seuil de déclaration de 0,50% du capital à la date du 20 novembre.

>Marshall Wace a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,79% du capital à 0,54% à la date du 20 novembre.

>Linden Advisors a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 1,06% du capital à 1,10% à la date du 20 novembre.

>Marshall Wace a réduit sa position vendeuse sur Euronav passant de 0,70% du capital à 0,69% à la date du 20 novembre.

>Le bénéfice net de Greenyard bondit au premier semestre. A mi-parcours de son exercice 2017-2018, le chiffre d’affaires du producteur de fruits et légumes est par contre en recul tout comme le résultat opérationnel. Notre article.

>Mithra confirme l’extension à 36 mois de la durée de conservation de son produit thérapeutique complexe Tibelia, comparée à 24 mois pour les autres produits à base de tibolone actuellement disponibles. Le communiqué.

>L’OPA de Soclinpar sur les actions Sapec se tiendra du 24 novembre au 15 décembre inclus au prix unitaire de 60 euros. Le paiement interviendra au plus tard le 22 décembre.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Zone euro. Confiance des consommateurs novembre à 16h. USA. Commandes de biens durables octobre à 14h30. Confiance des consommateurs novembre à 16h. Minutes de la réunion de la Fed du 1er novembre à 20h.