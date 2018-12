BASF s'inquiète à son tour de la guerre commerciale

Alors que le secteur automobile subit de plein fouet les inquiétudes liées aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, il contamine progressivement un autre compartiment, celui de la chimie . En témoigne l'avertissement sur résultats lancé par BASF vendredi soir. Le géant allemand a abaissé sa prévision de résultat opérationnel courant (hors exceptionnels) pour 2018: il table désormais sur un "net recul" de 15% à 20% contre une chute de l'ordre de 10% précédemment. "Bien que les motifs du profit warning ne soient pas surprenants, son ampleur l'est", juge la banque privée Bankhaus Lampe.

Selon les termes de BASF, cette révision est "largement attribuable" aux problèmes rencontrés par le segment chimie du groupe, qui représentait environ 20% de son chiffre d'affaires l'année dernière. Il pointe principalement une chute plus brutale que prévu des prix d'isocyanate - utilisés entre autres dans la fabrication de matelas en mousse et isolants - et des marges de vapocraqueurs.