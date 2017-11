Biocartis accuse le coup (+Briefing actions)

Bruxelles, comme les marchés européens, affiche une belle hausse ce mercredi matin à l'entame d'une séance qui sera marquée par la publication de plusieurs statistiques.

• La tendance

Les principaux indices européens ont entamé la séance de mercredi sur une hausse solide. La journée sera marquée par plusieurs statistiques. La présidente de la Fed va aussi tenir un discours devant un comité du Congrès américain. L’euro est en hausse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,54% vers 9h15 tandis que l’indice des valeurs cotées en continu limitait sa progression à 0,39%.

Engie est tête des hausses (+1,1%) suivie par Solvay (+0,89%) et AvH (+0,86%). Seule une valeur au sein de l’indice est dans le rouge: Galapagos (-0,46%).

Hors Bel 20, et en toute logique suite à son placement privé réalisé hier, Biocartis chute de 6,6%. Dans le même secteur, Asit Biotech et Celyad perdaient plus de 2%. Du côté des gains, on notera la progression de Deceuninck (+2,6%) et celle de Balta (+2,06%).

• Le briefing actions

>Colruyt: Barclays a réduit son objectif de cours à 40 euros contre 43 euros avant. La recommandation reste à "sous-pondérer".

>La biotech Biocartis a récolté 80 millions d'euros lors de son augmentation de capital, un montant bien supérieur à ses attentes de 60 millions d’euros. Le prix de souscription a été fixé à 12,50 euros. La cotation a repris ce matin. Notre article.

>Millennium Group Management a franchi, à la baisse, le seuil de 3% dans le capital d’Ablynx le 21 novembre.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Belgique. Inflation novembre. Zone euro. Confiance des entrepreneurs et des consommateurs novembre à 11h. USA. PIB troisième trimestre (2e estimation) à 14h30. Discours de la présidente de la Fed devant le Congrès à 16h. Livre Beige de la Fed à 20h.