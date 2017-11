Colruyt se remet de sa claque d'hier (+Briefing actions)

Les marchés européens évoluent en sens divers ce mardi matin dans l'attente de statistiques en provenance des Etats-Unis. Le Bel 20 fait du surplace.

Lire plus

• La tendance

Les indices européens évoluent en ordre dispersé ce mardi matin alors que l’on attend une série de statistiques en provenance des Etats-Unis. L’euro est en hausse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 faisait du surplace vers 9h30 tandis que l’indice des valeurs cotées en continu grappillait 0,06%.

Au sein du Bel 20, Colruyt reprend un peu d’altitude (+0,76%) après la claque reçue hier. L’action AB InBev reste insensible à l’annonce d’un investissement de plus de 600 millions d’euros d’une de ses filiales. Solvay, de son côté, recule de 0,43%. Un broker est passé de " surperformer " à " neutre " sur la valeur.

Hors Bel 20, Atenor profite (+1,4%) d’une recommandation de KBC. Fagron, pour sa part, semble digérer (+2,3%) l’annonce hier du départ de son CEO. EVS perd près de 2%.

• Le briefing actions belges

>Grupo Modelo, une filiale d’AB InBev, construit une nouvelle brasserie au Mexique et va produire plus d’un milliard de litres de bière par an. Notre article.

>JP Morgan a abaissé sa recommandation sur Solvay à "neutre" contre "surpondérer" avant. L’objectif de cours passe de 135 euros à 116 euros.

>KBC : Credit Suisse entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 70 euros.

>Ahold Delhaize veut reprendre la main face aux discounters tels que Aldi, Lidl et Colruyt. Résultat: les fournisseurs sont sous pression pour réduire les prix. Ce petit jeu met des bâtons dans les roues de Colruyt, réputé pour être dur en affaires avec ses fournisseurs. Notre article.

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 137.000 actions propres au prix unitaire moyen de 40,49 euros.

>Linden Advisors a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 1,10% du capital à 0,95% à la date du 24 novembre.

>BNP Paribas a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,57% du capital à 0,66% à la date du 24 novembre.

>La SIR Ascencio a décidé d'offrir un dividende en hausse de 3,1% à ses actionnaires suite aux bons résultats engrangés pendant son exercice décalé qui s'est terminé fin septembre. Notre article.

>Atenor a conclu un accord portant sur le développement d’un site dans la zone d’activités "Am Bann" à Leudelange. L’intention est de réaliser un projet immobilier de bureaux "nouvelle génération" répondant à la demande spécifique du marché luxembourgeois. Le communiqué.

>Atenor : KBC a relevé sa recommandation à " accumuler " contre " conserver " avant. L’objectif de cours reste inchangé à 54 euros.

>A tenir à l’œil ce mardi. Perspectives de l’économie mondiale de l’OCDE à 11h. USA. Prix des maisons septembre à 15h. Le futur président de la Fed en commission du Sénat à 15h45. Confiance des consommateurs en novembre à 16h.