Deux nouveaux "shorteurs" sur Ablynx (+Briefing actions)

Soutenu par Umicore, que plus rien n'arrête, et UCB, le Bel 20 évolue dans le vert ce mardi matin.

La Bourse de Bruxelles affiche un gain supérieur à celui de la plupart de ses consoeurs européennes ce mardi matin alors que Wall Street a clôturé sur une belle hausse lundi soir.

Vers 9h30, le Bel 20 s’adjugeait 0,20% et l’ indice des valeurs cotées en continu +0,19%.

Le Bel 20 est soutenu par Umicore qui plus rien n’arrête. Le titre progressait de 0,8% suite à une note d’analyste. A noter aussi, le bonne tenue d’UCB (+0,7%). Ageas est lanterne rouge (-0,32%). Le règlement de l’affaire Fortis traîne en longueur. Ageas est prête à allonger son effort de 100 millions d’euros. Hors Bel 20, Nyrstar cède 2,5% et Euronav progresse de 2%.

Deux nouveaux " shorteurs " ont déclaré détenir des positions vendeuse sur Ablynx dont le titre avance de 1,2%.

>Un délai supplémentaire a été demandé à la cour d'appel d'Amsterdam dans le cadre du règlement Fortis. Ageas allonge aussi son effort de 100 millions d'euros. Notre article.

UPDATE KBC Ancora: BNP Paribas Fortis a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avant. L'objecitf de cours reste inchangé à 57,2 euros.

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 58.000 actions propres à un prix unitaire moyen de 40,16 euros.

>Umicore :

*Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à " acheter " contre " conserver " avant. L’objectif de cours passe à 44 euros contre 27 euros avant.

*Evecore ISI a relevé son objectif de cours à 22,4 euros contre 21,5 euros avant. La recommandation reste à " sous-performer "

>Solvay:

*Evercore ISI a relevé son objectif de cours à 139 euros contre 137 euros avant. La recommandation reste à " surperformer ".

*Raymond James a relevé son objectif de cours à 151 euros contre 150 euros avant. La recommandation reste à " achat fort ".

>Colruyt a acquis, la semaine dernière, 223.228 actions propres à un prix unitaire compris entre 44,205 euros et 45,115 euros.

>Telenet a acquis, la semaine dernière, 39.366 actions propres à un prix unitaire compris entre 58,4 euros et 59,41 euros.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 1.024.644 actions propres à un prix unitaire moyen de 15,72 euros.

>Trois jours ouvrables après son lancement, l'offre publique de titres VGP est déjà entièrement couverte. Tout cela sent la clôture anticipée et un prix qui pourrait se situer dans le haut de la fourchette comprise entre 55 euros et 63 euros. Mais rien n'a encore été décidé. Notre article.

>BlackRock Institutional Trust Company a réduit sa position vendeuse sur Nyrstar passant de 0,61% du capital à 0,58% à la date du 13 octobre.

>Linden Advisors a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 1,99% à 2% à la date du 13 octobre.

>BNP Paribas a déclaré détenir, à la date du 13 octobre, une position vendeuse sur Ablynx représentant 0,50% du capital.

>Marshall Wace a déclaré détenir, à la date du 13 octobre, une position vendeuse sur Ablynx représentant 0,51% du capital.

>Marshall Wace a réduit sa position vendeuse sur IBA passant de 1,56% du capital à 1,49% à la date du 13 octobre.

>A tenir à l’œil ce mardi. Allemagne. Confiance des investisseurs (Zew) octobre à 11h. USA. Production industrielle septembre à 15h15. Résultats. Goldman Sachs, IBM, Johnson & Johnson, Morgan Stanley et UnitedHealth Group.